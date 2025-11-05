BiržaDEX+
Reāllaika 1 dog can change your life cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika 1DOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 1DOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 1DOG

1DOG Cenas informācija

Kas ir 1DOG

1DOG Oficiālā tīmekļa vietne

1DOG Tokenomika

1DOG Cenas prognoze

1 dog can change your life Cena (1DOG)

Nav sarakstā

1 1DOG uz USD reāllaika cena:

--
----
+11.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
1 dog can change your life (1DOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:23 (UTC+8)

1 dog can change your life (1DOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.00%

+11.52%

-9.62%

-9.62%

1 dog can change your life (1DOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā 1DOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 1DOG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 1DOG ir mainījies par -2.00% pēdējā stundā, par +11.52% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

1 dog can change your life (1DOG) tirgus informācija

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

--
----

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

996.51M
996.51M 996.51M

996,513,856.403079
996,513,856.403079 996,513,856.403079

Pašreizējais 1 dog can change your life tirgus maksimums ir $ 8.24K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 1DOG apjoms apgrozībā ir 996.51M ar kopējo apjomu 996513856.403079. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.24K.

1 dog can change your life (1DOG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 1 dog can change your life uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 1 dog can change your life uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 1 dog can change your life uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 1 dog can change your life uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+11.52%
30 dienas$ 0-28.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir 1 dog can change your life (1DOG)?

barking to millions

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

1 dog can change your life (1DOG) resurss

Oficiālā interneta vietne

1 dog can change your life cenas prognoze (USD)

Kāda būs 1 dog can change your life (1DOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 1 dog can change your life (1DOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 1 dog can change your life prognozes.

Apskati 1 dog can change your life cenas prognozi!

1DOG uz vietējām valūtām

1 dog can change your life (1DOG) tokenomika

1 dog can change your life (1DOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 1DOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 1 dog can change your life (1DOG)

Kāda ir 1 dog can change your life (1DOG) vērtība šodien?
Reāllaika 1DOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 1DOG uz USD cena?
Pašreizējā 1DOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 1 dog can change your life tirgus maksimums?
1DOG tirgus maksimums ir $ 8.24K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 1DOG apjoms apgrozībā?
1DOG apjoms apgrozībā ir 996.51M USD.
Kāda bija 1DOG vēsturiski augstākā cena?
1DOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija 1DOG vēsturiski zemākā cena?
1DOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 1DOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 1DOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 1DOG šogad kāps augstāk?
1DOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 1DOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:28:23 (UTC+8)

1 dog can change your life (1DOG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

