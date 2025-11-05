BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika 0xy cena šodien ir 0.02488826 USD. Seko līdzi reāllaika 0XY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 0XY cenas tendenci MEXC.Reāllaika 0xy cena šodien ir 0.02488826 USD. Seko līdzi reāllaika 0XY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 0XY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 0XY

0XY Cenas informācija

Kas ir 0XY

0XY Oficiālā tīmekļa vietne

0XY Tokenomika

0XY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

0xy logotips

0xy Cena (0XY)

Nav sarakstā

1 0XY uz USD reāllaika cena:

$0.02489051
$0.02489051$0.02489051
+0.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
0xy (0XY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:23:38 (UTC+8)

0xy (0XY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02444901
$ 0.02444901$ 0.02444901
24h zemākā
$ 0.0251306
$ 0.0251306$ 0.0251306
24h augstākā

$ 0.02444901
$ 0.02444901$ 0.02444901

$ 0.0251306
$ 0.0251306$ 0.0251306

$ 0.108905
$ 0.108905$ 0.108905

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

+0.54%

+3.04%

+3.04%

0xy (0XY) reāllaika cena ir $0.02488826. Pēdējo 24 stundu laikā 0XY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02444901 līdz augstākajai $ 0.0251306, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 0XY visu laiku augstākā cena ir $ 0.108905, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 0XY ir mainījies par +1.01% pēdējā stundā, par +0.54% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

0xy (0XY) tirgus informācija

$ 24.89M
$ 24.89M$ 24.89M

--
----

$ 24.89M
$ 24.89M$ 24.89M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258 999,999,997.467258

Pašreizējais 0xy tirgus maksimums ir $ 24.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 0XY apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999997.467258. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.89M.

0xy (0XY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 0xy uz USD bija $ +0.00013404.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 0xy uz USD bija $ -0.0156148868.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 0xy uz USD bija $ +33.3480179910.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 0xy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00013404+0.54%
30 dienas$ -0.0156148868-62.73%
60 dienas$ +33.3480179910+133,990.96%
90 dienas$ 0--

Kas ir 0xy (0XY)?

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

0xy cenas prognoze (USD)

Kāda būs 0xy (0XY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 0xy (0XY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 0xy prognozes.

Apskati 0xy cenas prognozi!

0XY uz vietējām valūtām

0xy (0XY) tokenomika

0xy (0XY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 0XY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 0xy (0XY)

Kāda ir 0xy (0XY) vērtība šodien?
Reāllaika 0XY cena USD ir 0.02488826 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 0XY uz USD cena?
Pašreizējā 0XY uz USD cena ir $ 0.02488826. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 0xy tirgus maksimums?
0XY tirgus maksimums ir $ 24.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 0XY apjoms apgrozībā?
0XY apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija 0XY vēsturiski augstākā cena?
0XY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.108905 USD apmērā.
Kāda bija 0XY vēsturiski zemākā cena?
0XY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 0XY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 0XY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 0XY šogad kāps augstāk?
0XY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 0XY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:23:38 (UTC+8)

0xy (0XY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,096.59
$100,096.59$100,096.59

-2.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,172.23
$3,172.23$3,172.23

-9.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.43
$150.43$150.43

-6.84%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1255
$2.1255$2.1255

-6.86%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,096.59
$100,096.59$100,096.59

-2.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,172.23
$3,172.23$3,172.23

-9.55%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1255
$2.1255$2.1255

-6.86%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.43
$150.43$150.43

-6.84%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15679
$0.15679$0.15679

-4.35%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.35000
$0.35000$0.35000

+2,181.61%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6794
$2.6794$2.6794

+1,686.26%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

jellyjelly logotips

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.467638
$0.467638$0.467638

+92.43%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%