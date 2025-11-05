BiržaDEX+
Reāllaika 0G cena šodien ir 1.129 USD. Seko līdzi reāllaika 0G uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 0G cenas tendenci MEXC.

0G logotips

0G kurss(0G)

1 0G uz USD reāllaika cena:

$1.127
-4.00%1D
USD
0G (0G) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:08 (UTC+8)

0G (0G) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.129
24h zemākā
$ 1.489
24h augstākā

$ 1.129
$ 1.489
--
--
-2.09%

-4.00%

-28.64%

-28.64%

0G (0G) reāllaika cena ir $ 1.129. Pēdējo 24 stundu laikā 0G tika tirgots robežās no zemākās $ 1.129 līdz augstākajai $ 1.489, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 0G visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 0G ir mainījies par -2.09% pēdējā stundā, par -4.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

0G (0G) tirgus informācija

--
$ 12.73M
$ 12.73M$ 12.73M

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

Pašreizējais 0G tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 12.73M. 0G apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.13B.

0G (0G) cenas vēsture USD

Seko 0G cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.04696-4.00%
30 dienas$ -1.789-61.31%
60 dienas$ +0.379+50.53%
90 dienas$ +0.379+50.53%
0G Cenas izmaiņas šodien

Šodien 0G cena mainījās par $ -0.04696 (-4.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

0G 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -1.789 (-61.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

0G 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, 0G piedzīvoja izmaiņas $ +0.379 (+50.53%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

0G 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.379 (+50.53%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu 0G (0G) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati 0G cenas vēstures lapu.

Kas ir 0G (0G)?

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu 0G ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 0G steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par 0G mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu 0G pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

0G cenas prognoze (USD)

Kāda būs 0G (0G) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 0G (0G) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 0G prognozes.

Apskati 0G cenas prognozi!

0G (0G) tokenomika

0G (0G) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 0G tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties 0G (0G)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties 0G? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties 0G MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

0G uz vietējām valūtām

0G resurss

Dziļākai izpratnei par 0G, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā 0G vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par 0G

Kāda ir 0G (0G) vērtība šodien?
Reāllaika 0G cena USD ir 1.129 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 0G uz USD cena?
Pašreizējā 0G uz USD cena ir $ 1.129. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 0G tirgus maksimums?
0G tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 0G apjoms apgrozībā?
0G apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija 0G vēsturiski augstākā cena?
0G sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija 0G vēsturiski zemākā cena?
0G sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir 0G tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 0G tirdzniecības apjoms ir $ 12.73M USD.
Vai 0G šogad kāps augstāk?
0G cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 0G cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:08 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

