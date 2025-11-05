BiržaDEX+
Reāllaika 01111010011110000110001001110100 cena šodien ir 0.0021603 USD. Seko līdzi reāllaika 01111010011110000110001001110100 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 01111010011110000110001001110100 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 01111010011110000110001001110100

01111010011110000110001001110100 Cenas informācija

Kas ir 01111010011110000110001001110100

01111010011110000110001001110100 Oficiālā tīmekļa vietne

01111010011110000110001001110100 Tokenomika

01111010011110000110001001110100 Cenas prognoze

01111010011110000110001001110100 logotips

01111010011110000110001001110100 Cena (01111010011110000110001001110100)

Nav sarakstā

1 01111010011110000110001001110100 uz USD reāllaika cena:

$0.0021603
$0.0021603$0.0021603
+27.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:22 (UTC+8)

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0016659
$ 0.0016659$ 0.0016659
24h zemākā
$ 0.00227877
$ 0.00227877$ 0.00227877
24h augstākā

$ 0.0016659
$ 0.0016659$ 0.0016659

$ 0.00227877
$ 0.00227877$ 0.00227877

$ 0.01755527
$ 0.01755527$ 0.01755527

$ 0
$ 0$ 0

+5.21%

+27.79%

-7.14%

-7.14%

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) reāllaika cena ir $0.0021603. Pēdējo 24 stundu laikā 01111010011110000110001001110100 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0016659 līdz augstākajai $ 0.00227877, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 01111010011110000110001001110100 visu laiku augstākā cena ir $ 0.01755527, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 01111010011110000110001001110100 ir mainījies par +5.21% pēdējā stundā, par +27.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) tirgus informācija

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais 01111010011110000110001001110100 tirgus maksimums ir $ 2.08M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. 01111010011110000110001001110100 apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.08M.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas 01111010011110000110001001110100 uz USD bija $ +0.00046976.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas 01111010011110000110001001110100 uz USD bija $ -0.0000412306.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas 01111010011110000110001001110100 uz USD bija $ -0.0009039615.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas 01111010011110000110001001110100 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00046976+27.79%
30 dienas$ -0.0000412306-1.90%
60 dienas$ -0.0009039615-41.84%
90 dienas$ 0--

Kas ir 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) resurss

Oficiālā interneta vietne

01111010011110000110001001110100 cenas prognoze (USD)

Kāda būs 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa 01111010011110000110001001110100 prognozes.

Apskati 01111010011110000110001001110100 cenas prognozi!

01111010011110000110001001110100 uz vietējām valūtām

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) tokenomika

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 01111010011110000110001001110100 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Kāda ir 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) vērtība šodien?
Reāllaika 01111010011110000110001001110100 cena USD ir 0.0021603 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 01111010011110000110001001110100 uz USD cena?
Pašreizējā 01111010011110000110001001110100 uz USD cena ir $ 0.0021603. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir 01111010011110000110001001110100 tirgus maksimums?
01111010011110000110001001110100 tirgus maksimums ir $ 2.08M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 01111010011110000110001001110100 apjoms apgrozībā?
01111010011110000110001001110100 apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija 01111010011110000110001001110100 vēsturiski augstākā cena?
01111010011110000110001001110100 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01755527 USD apmērā.
Kāda bija 01111010011110000110001001110100 vēsturiski zemākā cena?
01111010011110000110001001110100 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir 01111010011110000110001001110100 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 01111010011110000110001001110100 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai 01111010011110000110001001110100 šogad kāps augstāk?
01111010011110000110001001110100 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 01111010011110000110001001110100 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:22 (UTC+8)

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

