0 Knowledge Network (0KN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par 0 Knowledge Network (0KN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
0 Knowledge Network (0KN) informācija

What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees.

0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis.

Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork

What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions

How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH

Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://0kn.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/

0 Knowledge Network (0KN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos 0 Knowledge Network (0KN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.55K
$ 61.55K
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 7.99B
$ 7.99B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 77.05K
$ 77.05K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00319787
$ 0.00319787
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

0 Knowledge Network (0KN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

0 Knowledge Network (0KN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais 0KN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu 0KN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti 0KN tokenomiku, uzzini 0KN tokena reāllaika cenu!

0KN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas 0KN? Mūsu 0KN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.