ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini ynUSD Max cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsYNUSDX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu ynUSD Max cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

ynUSD Max cenas prognoze


0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
ynUSD Max Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, ynUSD Max varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.026apmērā 2025. gadā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, ynUSD Max varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0773apmērā 2026. gadā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā YNUSDX cena ir $ 1.1311 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā YNUSDX cena ir $ 1.1877 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, YNUSDX mērķa cena 2029. gadā ir $ 1.2471 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, YNUSDX mērķa cena 2030. gadā ir $ 1.3094 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā ynUSD Max cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 2.1329.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā ynUSD Max cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.4744.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 1.026
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0773
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1311
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1877
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2471
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3094
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3749
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4436
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 1.5158
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5916
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6712
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7548
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8425
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9346
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0314
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1329
    107.89%
Īstermiņa ynUSD Max cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • October 6, 2025(Šodien)
    $ 1.026
    0.00%
  • October 7, 2025(Rīt)
    $ 1.0261
    0.01%
  • October 13, 2025(Šonedēļ)
    $ 1.0269
    0.10%
  • November 5, 2025(30 dienas)
    $ 1.0302
    0.41%
ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze šodien

YNUSDX prognozētā cena October 6, 2025(Šodien) ir $1.026. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze rītdien

October 7, 2025(Rīt) YNUSDX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $1.0261. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz October 13, 2025(Šonedēļ) YNUSDX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $1.0269. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, YNUSDX prognozētā cena ir $1.0302. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā ynUSD Max cenas statistika






$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K






Jaunākā YNUSDX cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, YNUSDX daudzums apgrozībā ir 87.42K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 89.65K apmērā.

ynUSD Max Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti ynUSD Max reāllaika cenu lapā, ynUSD Max pašreizējā cena ir 1.026USD. ynUSD Max(YNUSDX) apjoms apgrozībā ir 87.42K YNUSDX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $89,651.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.06%
    $ -0.000617
    $ 1.026
    $ 1.024
  • 7 dienas
    0.51%
    $ 0.005183
    $ 1.0266
    $ 1.0162
  • 30 dienas
    1.32%
    $ 0.013547
    $ 1.0266
    $ 1.0162
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās ynUSD Max piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000617, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.06% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās ynUSD Max tika tirgota par augstāko cenu $1.0266 un zemāko cenu $1.0162. Tās cena mainījās par 0.51%. Šī pēdējā laika tendence liecina par YNUSDX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā ynUSD Max piedzīvoja izmaiņas 1.32% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.013547 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas YNUSDX cenas izmaiņas.

Kā darbojas ynUSD Max (YNUSDX )cenu prognozēšanas modulis?

ynUSD Max cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst YNUSDX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz ynUSD Max nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās YNUSDX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt ynUSD Max cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver YNUSDX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē YNUSDX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu ynUSD Max nākotnes potenciālā.

Kāpēc YNUSDX cenas prognozēšana ir svarīga?

YNUSDX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt YNUSDX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, YNUSDX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir YNUSDX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar ynUSD Max (YNUSDX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā YNUSDX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 YNUSDX 2026. gadā?
1 ynUSD Max (YNUSDX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, YNUSDX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā YNUSDX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka ynUSD Max (YNUSDX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 YNUSDX līdz 2027. gadam.
Kāda ir YNUSDX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, ynUSD Max (YNUSDX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir YNUSDX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, ynUSD Max (YNUSDX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 YNUSDX 2030. gadā?
1 ynUSD Max (YNUSDX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, YNUSDX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir YNUSDX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka ynUSD Max (YNUSDX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 YNUSDX līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.