Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Wrapped Peaq cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsWPEAQ cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Wrapped Peaq cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Wrapped Peaq cenas prognoze
Wrapped Peaq Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Peaq varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.062828apmērā 2025. gadā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Peaq varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.065969apmērā 2026. gadā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā WPEAQ cena ir $ 0.069267 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā WPEAQ cena ir $ 0.072731 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WPEAQ mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.076367 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WPEAQ mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.080186 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Wrapped Peaq cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.130614.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Wrapped Peaq cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.212757.

  • 2025
    $ 0.062828
    0.00%
  • 2026
    $ 0.065969
    5.00%
  • 2027
    $ 0.069267
    10.25%
  • 2028
    $ 0.072731
    15.76%
  • 2029
    $ 0.076367
    21.55%
  • 2030
    $ 0.080186
    27.63%
  • 2031
    $ 0.084195
    34.01%
  • 2032
    $ 0.088405
    40.71%
  • 2033
    $ 0.092825
    47.75%
  • 2034
    $ 0.097466
    55.13%
  • 2035
    $ 0.102340
    62.89%
  • 2036
    $ 0.107457
    71.03%
  • 2037
    $ 0.112830
    79.59%
  • 2038
    $ 0.118471
    88.56%
  • 2039
    $ 0.124395
    97.99%
  • 2040
    $ 0.130614
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Wrapped Peaq cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.062828
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.062836
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.062888
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.063086
    0.41%
Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze šodien

WPEAQ prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.062828. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) WPEAQ cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.062836. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) WPEAQ cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.062888. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Wrapped Peaq (WPEAQ) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, WPEAQ prognozētā cena ir $0.063086. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Wrapped Peaq cenas statistika

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

100.89M
100.89M 100.89M

Jaunākā WPEAQ cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, WPEAQ daudzums apgrozībā ir 100.89M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 6.32M apmērā.

Wrapped Peaq Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Wrapped Peaq reāllaika cenu lapā, Wrapped Peaq pašreizējā cena ir 0.062828USD. Wrapped Peaq(WPEAQ) apjoms apgrozībā ir 100.89M WPEAQ , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $6,324,980.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.68%
    $ -0.000431
    $ 0.065921
    $ 0.059028
  • 7 dienas
    -24.28%
    $ -0.015260
    $ 0.132977
    $ 0.059482
  • 30 dienas
    -53.32%
    $ -0.033500
    $ 0.132977
    $ 0.059482
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Wrapped Peaq piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000431, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.68% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Wrapped Peaq tika tirgota par augstāko cenu $0.132977 un zemāko cenu $0.059482. Tās cena mainījās par -24.28%. Šī pēdējā laika tendence liecina par WPEAQ potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Wrapped Peaq piedzīvoja izmaiņas -53.32% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.033500 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas WPEAQ cenas izmaiņas.

Kā darbojas Wrapped Peaq (WPEAQ )cenu prognozēšanas modulis?

Wrapped Peaq cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst WPEAQ iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Wrapped Peaq nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās WPEAQ prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Wrapped Peaq cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver WPEAQ nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē WPEAQ dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Wrapped Peaq nākotnes potenciālā.

Kāpēc WPEAQ cenas prognozēšana ir svarīga?

WPEAQ cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.