Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsWSTPEAQ cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Wrapped Parasail Staked PEAQ cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Wrapped Parasail Staked PEAQ Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Parasail Staked PEAQ varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.066379apmērā 2025. gadā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Parasail Staked PEAQ varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.069697apmērā 2026. gadā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā WSTPEAQ cena ir $ 0.073182 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā WSTPEAQ cena ir $ 0.076841 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WSTPEAQ mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.080684 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WSTPEAQ mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.084718 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Wrapped Parasail Staked PEAQ cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.137997.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Wrapped Parasail Staked PEAQ cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.224782.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.066379
    0.00%
  • 2026
    $ 0.069697
    5.00%
  • 2027
    $ 0.073182
    10.25%
  • 2028
    $ 0.076841
    15.76%
  • 2029
    $ 0.080684
    21.55%
  • 2030
    $ 0.084718
    27.63%
  • 2031
    $ 0.088954
    34.01%
  • 2032
    $ 0.093401
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.098072
    47.75%
  • 2034
    $ 0.102975
    55.13%
  • 2035
    $ 0.108124
    62.89%
  • 2036
    $ 0.113530
    71.03%
  • 2037
    $ 0.119207
    79.59%
  • 2038
    $ 0.125167
    88.56%
  • 2039
    $ 0.131425
    97.99%
  • 2040
    $ 0.137997
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.066379
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.066388
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.066442
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.066651
    0.41%
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze šodien

WSTPEAQ prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.066379. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) WSTPEAQ cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.066388. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) WSTPEAQ cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.066442. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, WSTPEAQ prognozētā cena ir $0.066651. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Wrapped Parasail Staked PEAQ cenas statistika

--
----

--

$ 29.68K
$ 29.68K$ 29.68K

447.10K
447.10K 447.10K

--
----

--

Jaunākā WSTPEAQ cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, WSTPEAQ daudzums apgrozībā ir 447.10K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 29.68K apmērā.

Wrapped Parasail Staked PEAQ Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Wrapped Parasail Staked PEAQ reāllaika cenu lapā, Wrapped Parasail Staked PEAQ pašreizējā cena ir 0.066379USD. Wrapped Parasail Staked PEAQ(WSTPEAQ) apjoms apgrozībā ir 447.10K WSTPEAQ , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $29,678.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienas
    -32.51%
    $ -0.021583
    $ 0.142453
    $ 0.065179
  • 30 dienas
    -52.27%
    $ -0.034700
    $ 0.142453
    $ 0.065179
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Wrapped Parasail Staked PEAQ piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Wrapped Parasail Staked PEAQ tika tirgota par augstāko cenu $0.142453 un zemāko cenu $0.065179. Tās cena mainījās par -32.51%. Šī pēdējā laika tendence liecina par WSTPEAQ potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Wrapped Parasail Staked PEAQ piedzīvoja izmaiņas -52.27% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.034700 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas WSTPEAQ cenas izmaiņas.

Kā darbojas Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ )cenu prognozēšanas modulis?

Wrapped Parasail Staked PEAQ cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst WSTPEAQ iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Wrapped Parasail Staked PEAQ nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās WSTPEAQ prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Wrapped Parasail Staked PEAQ cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver WSTPEAQ nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē WSTPEAQ dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Wrapped Parasail Staked PEAQ nākotnes potenciālā.

Kāpēc WSTPEAQ cenas prognozēšana ir svarīga?

WSTPEAQ cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt WSTPEAQ tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, WSTPEAQ sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir WSTPEAQ cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā WSTPEAQ cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 WSTPEAQ 2026. gadā?
1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WSTPEAQ pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā WSTPEAQ cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WSTPEAQ līdz 2027. gadam.
Kāda ir WSTPEAQ paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir WSTPEAQ paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 WSTPEAQ 2030. gadā?
1 Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WSTPEAQ pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir WSTPEAQ cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WSTPEAQ līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.