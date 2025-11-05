Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsWAETHLIDOWETH cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:57:01 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3,381.32apmērā 2025. gadā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3,550.3860apmērā 2026. gadā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā WAETHLIDOWETH cena ir $ 3,727.9053 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā WAETHLIDOWETH cena ir $ 3,914.3005 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WAETHLIDOWETH mērķa cena 2029. gadā ir $ 4,110.0155 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WAETHLIDOWETH mērķa cena 2030. gadā ir $ 4,315.5163 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 7,029.5214.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 11,450.3496.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 3,381.32
    0.00%
  • 2026
    $ 3,550.3860
    5.00%
  • 2027
    $ 3,727.9053
    10.25%
  • 2028
    $ 3,914.3005
    15.76%
  • 2029
    $ 4,110.0155
    21.55%
  • 2030
    $ 4,315.5163
    27.63%
  • 2031
    $ 4,531.2921
    34.01%
  • 2032
    $ 4,757.8568
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 4,995.7496
    47.75%
  • 2034
    $ 5,245.5371
    55.13%
  • 2035
    $ 5,507.8139
    62.89%
  • 2036
    $ 5,783.2046
    71.03%
  • 2037
    $ 6,072.3649
    79.59%
  • 2038
    $ 6,375.9831
    88.56%
  • 2039
    $ 6,694.7823
    97.99%
  • 2040
    $ 7,029.5214
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 3,381.32
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 3,381.7831
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 3,384.5623
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 3,395.2158
    0.41%
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze šodien

WAETHLIDOWETH prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $3,381.32. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) WAETHLIDOWETH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $3,381.7831. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) WAETHLIDOWETH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $3,384.5623. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, WAETHLIDOWETH prognozētā cena ir $3,395.2158. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenas statistika

--
----

--

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

463.70
463.70 463.70

--
----

--

Jaunākā WAETHLIDOWETH cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, WAETHLIDOWETH daudzums apgrozībā ir 463.70 ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 1.58M apmērā.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Wrapped Aave Ethereum Lido WETH reāllaika cenu lapā, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH pašreizējā cena ir 3,381.32USD. Wrapped Aave Ethereum Lido WETH(WAETHLIDOWETH) apjoms apgrozībā ir 463.70 WAETHLIDOWETH , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $1,580,739.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -7.25%
    $ -264.4041
    $ 3,710.38
    $ 3,206.71
  • 7 dienas
    -17.87%
    $ -604.3747
    $ 4,677.4441
    $ 3,223.0852
  • 30 dienas
    -27.33%
    $ -924.3626
    $ 4,677.4441
    $ 3,223.0852
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Wrapped Aave Ethereum Lido WETH piedzīvoja cenas izmaiņas par $-264.4041, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -7.25% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Wrapped Aave Ethereum Lido WETH tika tirgota par augstāko cenu $4,677.4441 un zemāko cenu $3,223.0852. Tās cena mainījās par -17.87%. Šī pēdējā laika tendence liecina par WAETHLIDOWETH potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Wrapped Aave Ethereum Lido WETH piedzīvoja izmaiņas -27.33% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-924.3626 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas WAETHLIDOWETH cenas izmaiņas.

Kā darbojas Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH )cenu prognozēšanas modulis?

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst WAETHLIDOWETH iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Wrapped Aave Ethereum Lido WETH nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās WAETHLIDOWETH prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Wrapped Aave Ethereum Lido WETH cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver WAETHLIDOWETH nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē WAETHLIDOWETH dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Wrapped Aave Ethereum Lido WETH nākotnes potenciālā.

Kāpēc WAETHLIDOWETH cenas prognozēšana ir svarīga?

WAETHLIDOWETH cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt WAETHLIDOWETH tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, WAETHLIDOWETH sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir WAETHLIDOWETH cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā WAETHLIDOWETH cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 WAETHLIDOWETH 2026. gadā?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WAETHLIDOWETH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā WAETHLIDOWETH cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WAETHLIDOWETH līdz 2027. gadam.
Kāda ir WAETHLIDOWETH paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir WAETHLIDOWETH paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 WAETHLIDOWETH 2030. gadā?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WAETHLIDOWETH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir WAETHLIDOWETH cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WAETHLIDOWETH līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.