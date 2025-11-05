Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Wrapped Aave Avalanche USDC cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsWAAVAUSDC cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Wrapped Aave Avalanche USDC cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Wrapped Aave Avalanche USDC cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 17:44:35 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDC Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Aave Avalanche USDC varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.17apmērā 2025. gadā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Wrapped Aave Avalanche USDC varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.2285apmērā 2026. gadā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā WAAVAUSDC cena ir $ 1.2899 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā WAAVAUSDC cena ir $ 1.3544 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WAAVAUSDC mērķa cena 2029. gadā ir $ 1.4221 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, WAAVAUSDC mērķa cena 2030. gadā ir $ 1.4932 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Wrapped Aave Avalanche USDC cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 2.4323.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Wrapped Aave Avalanche USDC cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.9620.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 1.17
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2285
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2899
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3544
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4221
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4932
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5679
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6463
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 1.7286
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8150
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9058
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0010
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1011
    79.59%
  • 2038
    $ 2.2062
    88.56%
  • 2039
    $ 2.3165
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4323
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Wrapped Aave Avalanche USDC cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 1.17
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 1.1701
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 1.1711
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 1.1748
    0.41%
Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze šodien

WAAVAUSDC prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $1.17. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) WAAVAUSDC cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $1.1701. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) WAAVAUSDC cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $1.1711. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, WAAVAUSDC prognozētā cena ir $1.1748. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Wrapped Aave Avalanche USDC cenas statistika

--
----

--

$ 97.88K
$ 97.88K$ 97.88K

83.80K
83.80K 83.80K

--
----

--

Jaunākā WAAVAUSDC cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, WAAVAUSDC daudzums apgrozībā ir 83.80K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 97.88K apmērā.

Wrapped Aave Avalanche USDC Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Wrapped Aave Avalanche USDC reāllaika cenu lapā, Wrapped Aave Avalanche USDC pašreizējā cena ir 1.17USD. Wrapped Aave Avalanche USDC(WAAVAUSDC) apjoms apgrozībā ir 83.80K WAAVAUSDC , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $97,882.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.35%
    $ -0.004158
    $ 1.24
    $ 1.15
  • 7 dienas
    -0.08%
    $ -0.001041
    $ 1.4149
    $ 1.1473
  • 30 dienas
    0.62%
    $ 0.007302
    $ 1.4149
    $ 1.1473
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Wrapped Aave Avalanche USDC piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.004158, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.35% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Wrapped Aave Avalanche USDC tika tirgota par augstāko cenu $1.4149 un zemāko cenu $1.1473. Tās cena mainījās par -0.08%. Šī pēdējā laika tendence liecina par WAAVAUSDC potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Wrapped Aave Avalanche USDC piedzīvoja izmaiņas 0.62% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.007302 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas WAAVAUSDC cenas izmaiņas.

Kā darbojas Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC )cenu prognozēšanas modulis?

Wrapped Aave Avalanche USDC cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst WAAVAUSDC iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Wrapped Aave Avalanche USDC nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās WAAVAUSDC prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Wrapped Aave Avalanche USDC cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver WAAVAUSDC nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē WAAVAUSDC dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Wrapped Aave Avalanche USDC nākotnes potenciālā.

Kāpēc WAAVAUSDC cenas prognozēšana ir svarīga?

WAAVAUSDC cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt WAAVAUSDC tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, WAAVAUSDC sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir WAAVAUSDC cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā WAAVAUSDC cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 WAAVAUSDC 2026. gadā?
1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WAAVAUSDC pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā WAAVAUSDC cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WAAVAUSDC līdz 2027. gadam.
Kāda ir WAAVAUSDC paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir WAAVAUSDC paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 WAAVAUSDC 2030. gadā?
1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, WAAVAUSDC pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir WAAVAUSDC cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 WAAVAUSDC līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 17:44:35 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.