True Base Army (TBA) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini True Base Army cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsTBA cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu True Base Army cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

True Base Army cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
True Base Army Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, True Base Army varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001610apmērā 2025. gadā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, True Base Army varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001690apmērā 2026. gadā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā TBA cena ir $ 0.001775 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā TBA cena ir $ 0.001863 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, TBA mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.001957 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, TBA mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.002054 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā True Base Army cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003347.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā True Base Army cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.005452.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.001610
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001690
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001775
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001863
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001957
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002054
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002157
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002265
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.002378
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002497
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002622
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002753
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002891
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003035
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003187
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003347
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa True Base Army cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.001610
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.001610
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.001611
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.001616
    0.41%
True Base Army (TBA) cenas prognoze šodien

TBA prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.001610. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

True Base Army (TBA) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) TBA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.001610. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

True Base Army (TBA) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) TBA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.001611. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

True Base Army (TBA) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, TBA prognozētā cena ir $0.001616. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā True Base Army cenas statistika

--
----

--

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Jaunākā TBA cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, TBA daudzums apgrozībā ir 1.00B ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 1.61M apmērā.

True Base Army Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti True Base Army reāllaika cenu lapā, True Base Army pašreizējā cena ir 0.001610USD. True Base Army(TBA) apjoms apgrozībā ir 1.00B TBA , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $1,610,026.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienas
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dienas
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās True Base Army piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās True Base Army tika tirgota par augstāko cenu $-- un zemāko cenu $--. Tās cena mainījās par 0.00%. Šī pēdējā laika tendence liecina par TBA potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā True Base Army piedzīvoja izmaiņas 0.00% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas TBA cenas izmaiņas.

Kā darbojas True Base Army (TBA )cenu prognozēšanas modulis?

True Base Army cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst TBA iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz True Base Army nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās TBA prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt True Base Army cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver TBA nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē TBA dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu True Base Army nākotnes potenciālā.

Kāpēc TBA cenas prognozēšana ir svarīga?

TBA cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt TBA tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, TBA sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir TBA cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar True Base Army (TBA) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā TBA cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 TBA 2026. gadā?
1 True Base Army (TBA) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, TBA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā TBA cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka True Base Army (TBA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 TBA līdz 2027. gadam.
Kāda ir TBA paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, True Base Army (TBA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir TBA paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, True Base Army (TBA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 TBA 2030. gadā?
1 True Base Army (TBA) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, TBA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir TBA cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka True Base Army (TBA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 TBA līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.