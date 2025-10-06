Summer Point Token (SUMX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Summer Point Token cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSUMX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Summer Point Token cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Summer Point Token cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:58:42 (UTC+8)

Summer Point Token Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Summer Point Token varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.011159apmērā 2025. gadā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Summer Point Token varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.011717apmērā 2026. gadā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā SUMX cena ir $ 0.012302 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā SUMX cena ir $ 0.012918 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SUMX mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.013564 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SUMX mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.014242 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Summer Point Token cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.023199.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Summer Point Token cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.037788.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.011159
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011717
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012302
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012918
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013564
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014242
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014954
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015702
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.016487
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017311
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018177
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019085
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020040
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021042
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022094
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023199
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Summer Point Token cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • October 6, 2025(Šodien)
    $ 0.011159
    0.00%
  • October 7, 2025(Rīt)
    $ 0.011160
    0.01%
  • October 13, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.011169
    0.10%
  • November 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.011205
    0.41%
Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze šodien

SUMX prognozētā cena October 6, 2025(Šodien) ir $0.011159. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze rītdien

October 7, 2025(Rīt) SUMX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.011160. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz October 13, 2025(Šonedēļ) SUMX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.011169. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Summer Point Token (SUMX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, SUMX prognozētā cena ir $0.011205. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Summer Point Token cenas statistika

--
----

--

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

900.00M
900.00M 900.00M

--
----

--

Jaunākā SUMX cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, SUMX daudzums apgrozībā ir 900.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 10.04M apmērā.

Summer Point Token Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Summer Point Token reāllaika cenu lapā, Summer Point Token pašreizējā cena ir 0.011159USD. Summer Point Token(SUMX) apjoms apgrozībā ir 900.00M SUMX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $10,043,239.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.15%
    $ 0
    $ 0.011315
    $ 0.010966
  • 7 dienas
    -0.03%
    $ -0.000003
    $ 0.012517
    $ 0.010509
  • 30 dienas
    -3.42%
    $ -0.000382
    $ 0.012517
    $ 0.010509
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Summer Point Token piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.15% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Summer Point Token tika tirgota par augstāko cenu $0.012517 un zemāko cenu $0.010509. Tās cena mainījās par -0.03%. Šī pēdējā laika tendence liecina par SUMX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Summer Point Token piedzīvoja izmaiņas -3.42% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000382 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas SUMX cenas izmaiņas.

Kā darbojas Summer Point Token (SUMX )cenu prognozēšanas modulis?

Summer Point Token cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst SUMX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Summer Point Token nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās SUMX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Summer Point Token cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver SUMX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē SUMX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Summer Point Token nākotnes potenciālā.

Kāpēc SUMX cenas prognozēšana ir svarīga?

SUMX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt SUMX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, SUMX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir SUMX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Summer Point Token (SUMX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā SUMX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 SUMX 2026. gadā?
1 Summer Point Token (SUMX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SUMX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā SUMX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Summer Point Token (SUMX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SUMX līdz 2027. gadam.
Kāda ir SUMX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Summer Point Token (SUMX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir SUMX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Summer Point Token (SUMX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 SUMX 2030. gadā?
1 Summer Point Token (SUMX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SUMX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir SUMX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Summer Point Token (SUMX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SUMX līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:58:42 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.