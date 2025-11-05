Soul Graph (GRPH) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Soul Graph cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsGRPH cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Soul Graph cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Soul Graph cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Soul Graph Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Soul Graph varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003643apmērā 2025. gadā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Soul Graph varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003825apmērā 2026. gadā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā GRPH cena ir $ 0.004016 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā GRPH cena ir $ 0.004217 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GRPH mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.004428 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GRPH mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.004649 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Soul Graph cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.007574.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Soul Graph cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.012337.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.003643
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003825
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004016
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004217
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004428
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004649
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004882
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005126
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.005382
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005652
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005934
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006231
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006542
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006870
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007213
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007574
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Soul Graph cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.003643
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.003643
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.003646
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.003658
    0.41%
Soul Graph (GRPH) cenas prognoze šodien

GRPH prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.003643. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) GRPH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.003643. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) GRPH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.003646. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Soul Graph (GRPH) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, GRPH prognozētā cena ir $0.003658. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Soul Graph cenas statistika

--
----

--

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

999.89M
999.89M 999.89M

--
----

--

Jaunākā GRPH cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, GRPH daudzums apgrozībā ir 999.89M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 3.64M apmērā.

Soul Graph Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Soul Graph reāllaika cenu lapā, Soul Graph pašreizējā cena ir 0.003643USD. Soul Graph(GRPH) apjoms apgrozībā ir 999.89M GRPH , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $3,644,858.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    8.78%
    $ 0.000294
    $ 0.003655
    $ 0.002981
  • 7 dienas
    230.75%
    $ 0.008406
    $ 0.003654
    $ 0.001093
  • 30 dienas
    130.02%
    $ 0.004736
    $ 0.003654
    $ 0.001093
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Soul Graph piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.000294, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 8.78% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Soul Graph tika tirgota par augstāko cenu $0.003654 un zemāko cenu $0.001093. Tās cena mainījās par 230.75%. Šī pēdējā laika tendence liecina par GRPH potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Soul Graph piedzīvoja izmaiņas 130.02% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.004736 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas GRPH cenas izmaiņas.

Kā darbojas Soul Graph (GRPH )cenu prognozēšanas modulis?

Soul Graph cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst GRPH iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Soul Graph nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās GRPH prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Soul Graph cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver GRPH nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē GRPH dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Soul Graph nākotnes potenciālā.

Kāpēc GRPH cenas prognozēšana ir svarīga?

GRPH cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt GRPH tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, GRPH sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir GRPH cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Soul Graph (GRPH) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā GRPH cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 GRPH 2026. gadā?
1 Soul Graph (GRPH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GRPH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā GRPH cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Soul Graph (GRPH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GRPH līdz 2027. gadam.
Kāda ir GRPH paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Soul Graph (GRPH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir GRPH paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Soul Graph (GRPH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 GRPH 2030. gadā?
1 Soul Graph (GRPH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GRPH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir GRPH cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Soul Graph (GRPH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GRPH līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.