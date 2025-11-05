PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini PulseChain Peacock cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsPCOCK cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu PulseChain Peacock cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

PulseChain Peacock cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
PulseChain Peacock Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, PulseChain Peacock varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.023530apmērā 2025. gadā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, PulseChain Peacock varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.024706apmērā 2026. gadā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā PCOCK cena ir $ 0.025942 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā PCOCK cena ir $ 0.027239 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, PCOCK mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.028601 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, PCOCK mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.030031 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā PulseChain Peacock cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.048917.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā PulseChain Peacock cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.079682.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.023530
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024706
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025942
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027239
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028601
    21.55%
  • 2030
    $ 0.030031
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031532
    34.01%
  • 2032
    $ 0.033109
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.034764
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036503
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038328
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040244
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042257
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044369
    88.56%
  • 2039
    $ 0.046588
    97.99%
  • 2040
    $ 0.048917
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa PulseChain Peacock cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.023530
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.023533
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.023552
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.023627
    0.41%
PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze šodien

PCOCK prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.023530. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) PCOCK cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.023533. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) PCOCK cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.023552. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, PCOCK prognozētā cena ir $0.023627. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā PulseChain Peacock cenas statistika

--
----

--

$ 19.91M
$ 19.91M$ 19.91M

845.60M
845.60M 845.60M

--
----

--

Jaunākā PCOCK cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, PCOCK daudzums apgrozībā ir 845.60M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 19.91M apmērā.

PulseChain Peacock Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti PulseChain Peacock reāllaika cenu lapā, PulseChain Peacock pašreizējā cena ir 0.023530USD. PulseChain Peacock(PCOCK) apjoms apgrozībā ir 845.60M PCOCK , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $19,907,224.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -3.90%
    $ -0.000956
    $ 0.024962
    $ 0.019531
  • 7 dienas
    29.78%
    $ 0.007007
    $ 0.028283
    $ 0.004162
  • 30 dienas
    472.02%
    $ 0.111068
    $ 0.028283
    $ 0.004162
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās PulseChain Peacock piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000956, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -3.90% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās PulseChain Peacock tika tirgota par augstāko cenu $0.028283 un zemāko cenu $0.004162. Tās cena mainījās par 29.78%. Šī pēdējā laika tendence liecina par PCOCK potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā PulseChain Peacock piedzīvoja izmaiņas 472.02% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.111068 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas PCOCK cenas izmaiņas.

Kā darbojas PulseChain Peacock (PCOCK )cenu prognozēšanas modulis?

PulseChain Peacock cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst PCOCK iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz PulseChain Peacock nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās PCOCK prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt PulseChain Peacock cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver PCOCK nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē PCOCK dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu PulseChain Peacock nākotnes potenciālā.

Kāpēc PCOCK cenas prognozēšana ir svarīga?

PCOCK cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt PCOCK tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, PCOCK sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir PCOCK cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar PulseChain Peacock (PCOCK) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā PCOCK cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 PCOCK 2026. gadā?
1 PulseChain Peacock (PCOCK) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, PCOCK pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā PCOCK cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka PulseChain Peacock (PCOCK) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 PCOCK līdz 2027. gadam.
Kāda ir PCOCK paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, PulseChain Peacock (PCOCK) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir PCOCK paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, PulseChain Peacock (PCOCK) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 PCOCK 2030. gadā?
1 PulseChain Peacock (PCOCK) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, PCOCK pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir PCOCK cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka PulseChain Peacock (PCOCK) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 PCOCK līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.