OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini OpenDelta GMCI30 cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsOG30 cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu OpenDelta GMCI30 cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

OpenDelta GMCI30 cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 17:00:14 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, OpenDelta GMCI30 varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.175101apmērā 2025. gadā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, OpenDelta GMCI30 varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.183856apmērā 2026. gadā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā OG30 cena ir $ 0.193048 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā OG30 cena ir $ 0.202701 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OG30 mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.212836 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OG30 mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.223478 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā OpenDelta GMCI30 cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.364022.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā OpenDelta GMCI30 cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.592954.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.175101
    0.00%
  • 2026
    $ 0.183856
    5.00%
  • 2027
    $ 0.193048
    10.25%
  • 2028
    $ 0.202701
    15.76%
  • 2029
    $ 0.212836
    21.55%
  • 2030
    $ 0.223478
    27.63%
  • 2031
    $ 0.234652
    34.01%
  • 2032
    $ 0.246384
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.258703
    47.75%
  • 2034
    $ 0.271639
    55.13%
  • 2035
    $ 0.285221
    62.89%
  • 2036
    $ 0.299482
    71.03%
  • 2037
    $ 0.314456
    79.59%
  • 2038
    $ 0.330179
    88.56%
  • 2039
    $ 0.346688
    97.99%
  • 2040
    $ 0.364022
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa OpenDelta GMCI30 cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.175101
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.175124
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.175268
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.175820
    0.41%
OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze šodien

OG30 prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.175101. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) OG30 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.175124. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) OG30 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.175268. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, OG30 prognozētā cena ir $0.175820. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā OpenDelta GMCI30 cenas statistika

--
----

--

$ 164.61K
$ 164.61K$ 164.61K

940.00K
940.00K 940.00K

--
----

--

Jaunākā OG30 cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, OG30 daudzums apgrozībā ir 940.00K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 164.61K apmērā.

OpenDelta GMCI30 Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti OpenDelta GMCI30 reāllaika cenu lapā, OpenDelta GMCI30 pašreizējā cena ir 0.175101USD. OpenDelta GMCI30(OG30) apjoms apgrozībā ir 940.00K OG30 , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $164,611.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -5.58%
    $ -0.010355
    $ 0.187519
    $ 0.175085
  • 7 dienas
    -15.59%
    $ -0.027304
    $ 0.231694
    $ 0.148709
  • 30 dienas
    -24.40%
    $ -0.042739
    $ 0.231694
    $ 0.148709
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās OpenDelta GMCI30 piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.010355, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -5.58% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās OpenDelta GMCI30 tika tirgota par augstāko cenu $0.231694 un zemāko cenu $0.148709. Tās cena mainījās par -15.59%. Šī pēdējā laika tendence liecina par OG30 potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā OpenDelta GMCI30 piedzīvoja izmaiņas -24.40% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.042739 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas OG30 cenas izmaiņas.

Kā darbojas OpenDelta GMCI30 (OG30 )cenu prognozēšanas modulis?

OpenDelta GMCI30 cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst OG30 iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz OpenDelta GMCI30 nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās OG30 prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt OpenDelta GMCI30 cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver OG30 nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē OG30 dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu OpenDelta GMCI30 nākotnes potenciālā.

Kāpēc OG30 cenas prognozēšana ir svarīga?

OG30 cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt OG30 tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, OG30 sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir OG30 cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar OpenDelta GMCI30 (OG30) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā OG30 cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 OG30 2026. gadā?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OG30 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā OG30 cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka OpenDelta GMCI30 (OG30) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OG30 līdz 2027. gadam.
Kāda ir OG30 paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, OpenDelta GMCI30 (OG30) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir OG30 paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, OpenDelta GMCI30 (OG30) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 OG30 2030. gadā?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OG30 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir OG30 cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka OpenDelta GMCI30 (OG30) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OG30 līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 17:00:14 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.