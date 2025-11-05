Papildinformācija par MICROBUY
MICROBUY Cenas informācija
Kas ir MICROBUY
MICROBUY Tokenomika
MICROBUY Cenas prognoze
Pelnīt
Izdale+
Ziņas
Emuārs
Mācīties
MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognozēšana (USD)
Uzzini MicroBuy Bot cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMICROBUY cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.
*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.
MicroBuy Bot Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)
Atbilstoši tavai prognozei, MicroBuy Bot varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000029apmērā 2025. gadā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)
Atbilstoši tavai prognozei, MicroBuy Bot varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000031apmērā 2026. gadā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)
Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MICROBUY cena ir $ 0.000032 ar izaugsmi 10.25% apmērā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)
Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MICROBUY cena ir $ 0.000034 ar izaugsmi 15.76% apmērā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)
Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MICROBUY mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.000036 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)
Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MICROBUY mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.000038 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)
2040. gadā MicroBuy Bot cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000062.MicroBuy Bot (MICROBUY) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)
2050. gadā MicroBuy Bot cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000101.
- 2025$ 0.0000290.00%
- 2026$ 0.0000315.00%
- 2027$ 0.00003210.25%
- 2028$ 0.00003415.76%
- 2029$ 0.00003621.55%
- 2030$ 0.00003827.63%
- 2031$ 0.00004034.01%
- 2032$ 0.00004240.71%
- 2033$ 0.00004447.75%
- 2034$ 0.00004655.13%
- 2035$ 0.00004862.89%
- 2036$ 0.00005171.03%
- 2037$ 0.00005379.59%
- 2038$ 0.00005688.56%
- 2039$ 0.00005997.99%
- 2040$ 0.000062107.89%
Īstermiņa MicroBuy Bot cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām
- November 5, 2025(Šodien)$ 0.0000290.00%
- November 6, 2025(Rīt)$ 0.0000290.01%
- November 12, 2025(Šonedēļ)$ 0.0000290.10%
- December 5, 2025(30 dienas)$ 0.0000300.41%
MICROBUY prognozētā cena
November 6, 2025(Rīt) MICROBUY cenas prognoze, izmantojot
Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MICROBUY cenas prognoze, izmantojot
Aplūkojot nākamās 30 dienas, MICROBUY prognozētā cena ir
Pašreizējā MicroBuy Bot cenas statistika
--
--
MicroBuy Bot Vēsturiskā cena
Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti MicroBuy Bot reāllaika cenu lapā, MicroBuy Bot pašreizējā cena ir 0.000029USD. MicroBuy Bot(MICROBUY) apjoms apgrozībā ir
- 24 stundas6.60%$ 0$ 0.000030$ 0.000025
- 7 dienas-12.84%$ -0.000003$ 0.000713$ 0.000025
- 30 dienas-93.94%$ -0.000028$ 0.000713$ 0.000025
Pēdējās 24 stundās MicroBuy Bot piedzīvoja cenas izmaiņas par
Pēdējās 7 dienās MicroBuy Bot tika tirgota par augstāko cenu
Pēdējā mēneša laikā MicroBuy Bot piedzīvoja izmaiņas
Kā darbojas MicroBuy Bot (MICROBUY )cenu prognozēšanas modulis?
MicroBuy Bot cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MICROBUY iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.
Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz MicroBuy Bot nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.
Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MICROBUY prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.
Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt MicroBuy Bot cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.
Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MICROBUY nākotni.
Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai
Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:
Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.
Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.
Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MICROBUY dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.
Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu MicroBuy Bot nākotnes potenciālā.
Kāpēc MICROBUY cenas prognozēšana ir svarīga?
MICROBUY cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:
Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.
Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.
Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.
Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.
Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.
Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.
Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.
Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):
Atruna
Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.
Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.
Kāds ir tavs noskaņojums saistībā ar MicroBuy Bot?
- Ļoti pozitīvs noskaņojums
- Pozitīvs noskaņojums
- Neitrāls
- Negatīvs noskaņojums
- Ļoti lācīgs
Populārākie tokeni
Noskaidro cenu prognozes šodienas populārākajiem tokeniem.
Tokeni ar lielāko tirdzniecības apjomu
Uzzini tirgus prognozes tokeniem ar vislielākajiem tirdzniecības apjomiem.
Jaunpievienotie tokeni
Esi pirmais, kas uzzinās jauno tokenu cenu prognozes.
Lielākais pieaugums
Uzzini cenu prognozes 24 stundu populārākajiem aktīviem.