MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini MEV Capital USDT0 cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMCUSDT0 cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu MEV Capital USDT0 cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

MEV Capital USDT0 cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
MEV Capital USDT0 Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MEV Capital USDT0 varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.021apmērā 2025. gadā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MEV Capital USDT0 varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0720apmērā 2026. gadā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MCUSDT0 cena ir $ 1.1256 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MCUSDT0 cena ir $ 1.1819 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MCUSDT0 mērķa cena 2029. gadā ir $ 1.2410 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MCUSDT0 mērķa cena 2030. gadā ir $ 1.3030 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā MEV Capital USDT0 cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 2.1225.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā MEV Capital USDT0 cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.4574.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 1.021
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0720
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1256
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1819
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2410
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3030
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3682
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4366
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 1.5084
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5839
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6631
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7462
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8335
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9252
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0215
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1225
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa MEV Capital USDT0 cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 1.021
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 1.0211
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 1.0219
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 1.0251
    0.41%
MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze šodien

MCUSDT0 prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $1.021. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MCUSDT0 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $1.0211. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MCUSDT0 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $1.0219. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MCUSDT0 prognozētā cena ir $1.0251. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā MEV Capital USDT0 cenas statistika

--
----

--

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

1.02M
1.02M 1.02M

--
----

--

Jaunākā MCUSDT0 cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MCUSDT0 daudzums apgrozībā ir 1.02M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 1.04M apmērā.

MEV Capital USDT0 Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti MEV Capital USDT0 reāllaika cenu lapā, MEV Capital USDT0 pašreizējā cena ir 1.021USD. MEV Capital USDT0(MCUSDT0) apjoms apgrozībā ir 1.02M MCUSDT0 , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $1,043,712.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0
    $ 1.021
    $ 1.021
  • 7 dienas
    0.03%
    $ 0.000276
    $ 1.0234
    $ 1.0171
  • 30 dienas
    0.40%
    $ 0.004081
    $ 1.0234
    $ 1.0171
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās MEV Capital USDT0 piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās MEV Capital USDT0 tika tirgota par augstāko cenu $1.0234 un zemāko cenu $1.0171. Tās cena mainījās par 0.03%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MCUSDT0 potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā MEV Capital USDT0 piedzīvoja izmaiņas 0.40% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.004081 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MCUSDT0 cenas izmaiņas.

Kā darbojas MEV Capital USDT0 (MCUSDT0 )cenu prognozēšanas modulis?

MEV Capital USDT0 cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MCUSDT0 iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz MEV Capital USDT0 nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MCUSDT0 prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt MEV Capital USDT0 cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MCUSDT0 nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MCUSDT0 dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu MEV Capital USDT0 nākotnes potenciālā.

Kāpēc MCUSDT0 cenas prognozēšana ir svarīga?

MCUSDT0 cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MCUSDT0 tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MCUSDT0 sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MCUSDT0 cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MCUSDT0 cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MCUSDT0 2026. gadā?
1 MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MCUSDT0 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MCUSDT0 cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MCUSDT0 līdz 2027. gadam.
Kāda ir MCUSDT0 paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MCUSDT0 paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MCUSDT0 2030. gadā?
1 MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MCUSDT0 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MCUSDT0 cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MCUSDT0 līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.