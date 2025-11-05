Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Metronome Synth ETH cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMSETH cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Metronome Synth ETH cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Metronome Synth ETH cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Metronome Synth ETH Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Metronome Synth ETH varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3,305.64apmērā 2025. gadā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Metronome Synth ETH varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3,470.922apmērā 2026. gadā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MSETH cena ir $ 3,644.4681 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MSETH cena ir $ 3,826.6915 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MSETH mērķa cena 2029. gadā ir $ 4,018.0260 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MSETH mērķa cena 2030. gadā ir $ 4,218.9273 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Metronome Synth ETH cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 6,872.1881.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Metronome Synth ETH cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 11,194.0703.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 3,305.64
    0.00%
  • 2026
    $ 3,470.922
    5.00%
  • 2027
    $ 3,644.4681
    10.25%
  • 2028
    $ 3,826.6915
    15.76%
  • 2029
    $ 4,018.0260
    21.55%
  • 2030
    $ 4,218.9273
    27.63%
  • 2031
    $ 4,429.8737
    34.01%
  • 2032
    $ 4,651.3674
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 4,883.9358
    47.75%
  • 2034
    $ 5,128.1326
    55.13%
  • 2035
    $ 5,384.5392
    62.89%
  • 2036
    $ 5,653.7661
    71.03%
  • 2037
    $ 5,936.4545
    79.59%
  • 2038
    $ 6,233.2772
    88.56%
  • 2039
    $ 6,544.9410
    97.99%
  • 2040
    $ 6,872.1881
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Metronome Synth ETH cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 3,305.64
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 3,306.0928
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 3,308.8097
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 3,319.2248
    0.41%
Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze šodien

MSETH prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $3,305.64. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MSETH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $3,306.0928. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MSETH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $3,308.8097. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MSETH prognozētā cena ir $3,319.2248. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Metronome Synth ETH cenas statistika

--
----

--

$ 33.96M
$ 33.96M$ 33.96M

10.24K
10.24K 10.24K

--
----

--

Jaunākā MSETH cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MSETH daudzums apgrozībā ir 10.24K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 33.96M apmērā.

Metronome Synth ETH Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Metronome Synth ETH reāllaika cenu lapā, Metronome Synth ETH pašreizējā cena ir 3,305.64USD. Metronome Synth ETH(MSETH) apjoms apgrozībā ir 10.24K MSETH , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $33,963,023.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -5.64%
    $ -197.7684
    $ 3,559.22
    $ 3,084.98
  • 7 dienas
    -17.45%
    $ -577.0963
    $ 4,546.4894
    $ 3,149.8851
  • 30 dienas
    -26.77%
    $ -885.1218
    $ 4,546.4894
    $ 3,149.8851
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Metronome Synth ETH piedzīvoja cenas izmaiņas par $-197.7684, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -5.64% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Metronome Synth ETH tika tirgota par augstāko cenu $4,546.4894 un zemāko cenu $3,149.8851. Tās cena mainījās par -17.45%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MSETH potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Metronome Synth ETH piedzīvoja izmaiņas -26.77% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-885.1218 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MSETH cenas izmaiņas.

Kā darbojas Metronome Synth ETH (MSETH )cenu prognozēšanas modulis?

Metronome Synth ETH cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MSETH iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Metronome Synth ETH nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MSETH prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Metronome Synth ETH cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MSETH nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MSETH dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Metronome Synth ETH nākotnes potenciālā.

Kāpēc MSETH cenas prognozēšana ir svarīga?

MSETH cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MSETH tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MSETH sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MSETH cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Metronome Synth ETH (MSETH) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MSETH cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MSETH 2026. gadā?
1 Metronome Synth ETH (MSETH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MSETH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MSETH cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Metronome Synth ETH (MSETH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MSETH līdz 2027. gadam.
Kāda ir MSETH paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Metronome Synth ETH (MSETH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MSETH paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Metronome Synth ETH (MSETH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MSETH 2030. gadā?
1 Metronome Synth ETH (MSETH) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MSETH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MSETH cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Metronome Synth ETH (MSETH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MSETH līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.