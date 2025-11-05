Meter Stable (MTR) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Meter Stable cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMTR cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Meter Stable cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Meter Stable cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Meter Stable Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Meter Stable varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.485959apmērā 2025. gadā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Meter Stable varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.510256apmērā 2026. gadā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MTR cena ir $ 0.535769 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MTR cena ir $ 0.562558 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MTR mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.590686 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MTR mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.620220 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Meter Stable cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0102.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Meter Stable cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.6456.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.485959
    0.00%
  • 2026
    $ 0.510256
    5.00%
  • 2027
    $ 0.535769
    10.25%
  • 2028
    $ 0.562558
    15.76%
  • 2029
    $ 0.590686
    21.55%
  • 2030
    $ 0.620220
    27.63%
  • 2031
    $ 0.651231
    34.01%
  • 2032
    $ 0.683793
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.717982
    47.75%
  • 2034
    $ 0.753881
    55.13%
  • 2035
    $ 0.791576
    62.89%
  • 2036
    $ 0.831154
    71.03%
  • 2037
    $ 0.872712
    79.59%
  • 2038
    $ 0.916348
    88.56%
  • 2039
    $ 0.962165
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0102
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Meter Stable cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.485959
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.486025
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.486424
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.487956
    0.41%
Meter Stable (MTR) cenas prognoze šodien

MTR prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.485959. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MTR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.486025. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MTR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.486424. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Meter Stable (MTR) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MTR prognozētā cena ir $0.487956. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Meter Stable cenas statistika

--
----

--

$ 190.75K
$ 190.75K$ 190.75K

391.72K
391.72K 391.72K

--
----

--

Jaunākā MTR cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MTR daudzums apgrozībā ir 391.72K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 190.75K apmērā.

Meter Stable Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Meter Stable reāllaika cenu lapā, Meter Stable pašreizējā cena ir 0.485959USD. Meter Stable(MTR) apjoms apgrozībā ir 391.72K MTR , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $190,751.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    1.81%
    $ 0.008635
    $ 0.486956
    $ 0.475765
  • 7 dienas
    -7.88%
    $ -0.038306
    $ 0.529475
    $ 0.466597
  • 30 dienas
    3.12%
    $ 0.015161
    $ 0.529475
    $ 0.466597
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Meter Stable piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.008635, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 1.81% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Meter Stable tika tirgota par augstāko cenu $0.529475 un zemāko cenu $0.466597. Tās cena mainījās par -7.88%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MTR potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Meter Stable piedzīvoja izmaiņas 3.12% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.015161 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MTR cenas izmaiņas.

Kā darbojas Meter Stable (MTR )cenu prognozēšanas modulis?

Meter Stable cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MTR iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Meter Stable nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MTR prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Meter Stable cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MTR nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MTR dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Meter Stable nākotnes potenciālā.

Kāpēc MTR cenas prognozēšana ir svarīga?

MTR cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MTR tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MTR sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MTR cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Meter Stable (MTR) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MTR cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MTR 2026. gadā?
1 Meter Stable (MTR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MTR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MTR cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Meter Stable (MTR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MTR līdz 2027. gadam.
Kāda ir MTR paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Meter Stable (MTR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MTR paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Meter Stable (MTR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MTR 2030. gadā?
1 Meter Stable (MTR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MTR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MTR cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Meter Stable (MTR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MTR līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.