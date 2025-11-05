Metavault Trade (MVX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Metavault Trade cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMVX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Metavault Trade cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Metavault Trade cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:50:33 (UTC+8)

Metavault Trade Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Metavault Trade varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.040949apmērā 2025. gadā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Metavault Trade varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.042996apmērā 2026. gadā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MVX cena ir $ 0.045146 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MVX cena ir $ 0.047403 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MVX mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.049773 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MVX mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.052262 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Metavault Trade cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.085130.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Metavault Trade cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.138668.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.040949
    0.00%
  • 2026
    $ 0.042996
    5.00%
  • 2027
    $ 0.045146
    10.25%
  • 2028
    $ 0.047403
    15.76%
  • 2029
    $ 0.049773
    21.55%
  • 2030
    $ 0.052262
    27.63%
  • 2031
    $ 0.054875
    34.01%
  • 2032
    $ 0.057619
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.060500
    47.75%
  • 2034
    $ 0.063525
    55.13%
  • 2035
    $ 0.066701
    62.89%
  • 2036
    $ 0.070036
    71.03%
  • 2037
    $ 0.073538
    79.59%
  • 2038
    $ 0.077215
    88.56%
  • 2039
    $ 0.081076
    97.99%
  • 2040
    $ 0.085130
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Metavault Trade cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.040949
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.040954
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.040988
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.041117
    0.41%
Metavault Trade (MVX) cenas prognoze šodien

MVX prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.040949. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MVX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.040954. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MVX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.040988. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Metavault Trade (MVX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MVX prognozētā cena ir $0.041117. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Metavault Trade cenas statistika

--
----

--

$ 102.89K
$ 102.89K$ 102.89K

2.51M
2.51M 2.51M

--
----

--

Jaunākā MVX cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MVX daudzums apgrozībā ir 2.51M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 102.89K apmērā.

Metavault Trade Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Metavault Trade reāllaika cenu lapā, Metavault Trade pašreizējā cena ir 0.040949USD. Metavault Trade(MVX) apjoms apgrozībā ir 2.51M MVX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $102,889.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -3.24%
    $ -0.001374
    $ 0.043200
    $ 0.038670
  • 7 dienas
    -26.37%
    $ -0.010800
    $ 0.055550
    $ 0.038670
  • 30 dienas
    -25.53%
    $ -0.010456
    $ 0.055550
    $ 0.038670
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Metavault Trade piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.001374, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -3.24% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Metavault Trade tika tirgota par augstāko cenu $0.055550 un zemāko cenu $0.038670. Tās cena mainījās par -26.37%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MVX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Metavault Trade piedzīvoja izmaiņas -25.53% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.010456 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MVX cenas izmaiņas.

Kā darbojas Metavault Trade (MVX )cenu prognozēšanas modulis?

Metavault Trade cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MVX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Metavault Trade nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MVX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Metavault Trade cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MVX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MVX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Metavault Trade nākotnes potenciālā.

Kāpēc MVX cenas prognozēšana ir svarīga?

MVX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MVX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MVX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MVX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Metavault Trade (MVX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MVX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MVX 2026. gadā?
1 Metavault Trade (MVX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MVX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MVX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Metavault Trade (MVX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MVX līdz 2027. gadam.
Kāda ir MVX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Metavault Trade (MVX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MVX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Metavault Trade (MVX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MVX 2030. gadā?
1 Metavault Trade (MVX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MVX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MVX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Metavault Trade (MVX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MVX līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:50:33 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.