Memesis World (MEMS) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Memesis World cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMEMS cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Memesis World cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Memesis World cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Memesis World Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Memesis World varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.011333apmērā 2025. gadā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Memesis World varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.011900apmērā 2026. gadā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MEMS cena ir $ 0.012495 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MEMS cena ir $ 0.013120 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MEMS mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.013776 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MEMS mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.014465 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Memesis World cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.023562.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Memesis World cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.038380.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.011333
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011900
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012495
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013120
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013776
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014465
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015188
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015947
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.016745
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017582
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018461
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019384
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020353
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021371
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022440
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023562
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Memesis World cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.011333
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.011335
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.011344
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.011380
    0.41%
Memesis World (MEMS) cenas prognoze šodien

MEMS prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.011333. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MEMS cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.011335. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MEMS cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.011344. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Memesis World (MEMS) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MEMS prognozētā cena ir $0.011380. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Memesis World cenas statistika

--
----

--

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

530.00M
530.00M 530.00M

--
----

--

Jaunākā MEMS cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MEMS daudzums apgrozībā ir 530.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 5.89M apmērā.

Memesis World Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Memesis World reāllaika cenu lapā, Memesis World pašreizējā cena ir 0.011333USD. Memesis World(MEMS) apjoms apgrozībā ir 530.00M MEMS , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $5,893,605.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienas
    0.00%
    $ 0
    $ 0.010591
    $ 0.010591
  • 30 dienas
    4.87%
    $ 0.000551
    $ 0.010591
    $ 0.010591
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Memesis World piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Memesis World tika tirgota par augstāko cenu $0.010591 un zemāko cenu $0.010591. Tās cena mainījās par 0.00%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MEMS potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Memesis World piedzīvoja izmaiņas 4.87% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.000551 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MEMS cenas izmaiņas.

Kā darbojas Memesis World (MEMS )cenu prognozēšanas modulis?

Memesis World cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MEMS iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Memesis World nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MEMS prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Memesis World cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MEMS nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MEMS dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Memesis World nākotnes potenciālā.

Kāpēc MEMS cenas prognozēšana ir svarīga?

MEMS cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MEMS tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MEMS sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MEMS cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Memesis World (MEMS) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MEMS cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MEMS 2026. gadā?
1 Memesis World (MEMS) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MEMS pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MEMS cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Memesis World (MEMS) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MEMS līdz 2027. gadam.
Kāda ir MEMS paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Memesis World (MEMS) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MEMS paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Memesis World (MEMS) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MEMS 2030. gadā?
1 Memesis World (MEMS) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MEMS pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MEMS cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Memesis World (MEMS) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MEMS līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.