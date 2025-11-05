Meme Alliance (MMA) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Meme Alliance cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMMA cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Meme Alliance cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Meme Alliance cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:48:41 (UTC+8)

Meme Alliance Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Meme Alliance varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001777apmērā 2025. gadā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Meme Alliance varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001866apmērā 2026. gadā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MMA cena ir $ 0.001959 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MMA cena ir $ 0.002057 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MMA mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.002160 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MMA mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.002268 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Meme Alliance cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003695.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Meme Alliance cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.006018.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.001777
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001866
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001959
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002057
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002160
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002268
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002381
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002500
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.002626
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002757
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002895
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003039
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003191
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003351
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003519
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003695
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Meme Alliance cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.001777
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.001777
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.001779
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.001784
    0.41%
Meme Alliance (MMA) cenas prognoze šodien

MMA prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.001777. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MMA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.001777. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MMA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.001779. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Meme Alliance (MMA) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MMA prognozētā cena ir $0.001784. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Meme Alliance cenas statistika

----

$ 151.86K
$ 151.86K$ 151.86K

85.44M
85.44M 85.44M

Jaunākā MMA cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MMA daudzums apgrozībā ir 85.44M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 151.86K apmērā.

Meme Alliance Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Meme Alliance reāllaika cenu lapā, Meme Alliance pašreizējā cena ir 0.001777USD. Meme Alliance(MMA) apjoms apgrozībā ir 85.44M MMA , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $151,859.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -11.31%
    $ -0.000226
    $ 0.002022
    $ 0.001777
  • 7 dienas
    -22.19%
    $ -0.000394
    $ 0.003522
    $ 0.001783
  • 30 dienas
    -49.36%
    $ -0.000877
    $ 0.003522
    $ 0.001783
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Meme Alliance piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000226, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -11.31% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Meme Alliance tika tirgota par augstāko cenu $0.003522 un zemāko cenu $0.001783. Tās cena mainījās par -22.19%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MMA potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Meme Alliance piedzīvoja izmaiņas -49.36% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000877 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MMA cenas izmaiņas.

Kā darbojas Meme Alliance (MMA )cenu prognozēšanas modulis?

Meme Alliance cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MMA iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Meme Alliance nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MMA prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Meme Alliance cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MMA nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MMA dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Meme Alliance nākotnes potenciālā.

Kāpēc MMA cenas prognozēšana ir svarīga?

MMA cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MMA tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MMA sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MMA cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Meme Alliance (MMA) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MMA cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MMA 2026. gadā?
1 Meme Alliance (MMA) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MMA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MMA cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Meme Alliance (MMA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MMA līdz 2027. gadam.
Kāda ir MMA paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Meme Alliance (MMA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MMA paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Meme Alliance (MMA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MMA 2030. gadā?
1 Meme Alliance (MMA) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MMA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MMA cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Meme Alliance (MMA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MMA līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.