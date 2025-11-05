Market Stalker (STLKR) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Market Stalker cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSTLKR cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Market Stalker cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Market Stalker cenas prognoze
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:46:44 (UTC+8)

Market Stalker Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Market Stalker varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001733apmērā 2025. gadā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Market Stalker varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001820apmērā 2026. gadā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā STLKR cena ir $ 0.001911 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā STLKR cena ir $ 0.002007 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, STLKR mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.002107 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, STLKR mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.002212 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Market Stalker cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003604.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Market Stalker cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.005871.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.001733
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001820
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001911
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002007
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002107
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002212
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002323
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002439
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.002561
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002689
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002824
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002965
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003113
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003269
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003433
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003604
    107.89%
Īstermiņa Market Stalker cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.001733
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.001734
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.001735
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.001741
    0.41%
Market Stalker (STLKR) cenas prognoze šodien

STLKR prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.001733. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) STLKR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.001734. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) STLKR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.001735. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Market Stalker (STLKR) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, STLKR prognozētā cena ir $0.001741. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Market Stalker cenas statistika

--

$ 173.39K
$ 173.39K$ 173.39K

100.00M
100.00M 100.00M

--

Jaunākā STLKR cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, STLKR daudzums apgrozībā ir 100.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 173.39K apmērā.

Market Stalker Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Market Stalker reāllaika cenu lapā, Market Stalker pašreizējā cena ir 0.001733USD. Market Stalker(STLKR) apjoms apgrozībā ir 100.00M STLKR , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $173,393.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -1.60%
    $ 0
    $ 0.001795
    $ 0.001524
  • 7 dienas
    -17.81%
    $ -0.000308
    $ 0.003099
    $ 0.001545
  • 30 dienas
    -41.57%
    $ -0.000720
    $ 0.003099
    $ 0.001545
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Market Stalker piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -1.60% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Market Stalker tika tirgota par augstāko cenu $0.003099 un zemāko cenu $0.001545. Tās cena mainījās par -17.81%. Šī pēdējā laika tendence liecina par STLKR potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Market Stalker piedzīvoja izmaiņas -41.57% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000720 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas STLKR cenas izmaiņas.

Kā darbojas Market Stalker (STLKR )cenu prognozēšanas modulis?

Market Stalker cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst STLKR iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Market Stalker nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās STLKR prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Market Stalker cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver STLKR nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē STLKR dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Market Stalker nākotnes potenciālā.

Kāpēc STLKR cenas prognozēšana ir svarīga?

STLKR cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt STLKR tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, STLKR sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir STLKR cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Market Stalker (STLKR) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā STLKR cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 STLKR 2026. gadā?
1 Market Stalker (STLKR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, STLKR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā STLKR cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Market Stalker (STLKR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 STLKR līdz 2027. gadam.
Kāda ir STLKR paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Market Stalker (STLKR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir STLKR paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Market Stalker (STLKR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 STLKR 2030. gadā?
1 Market Stalker (STLKR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, STLKR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir STLKR cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Market Stalker (STLKR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 STLKR līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:46:44 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.