Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Market Maker DAO cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMMDAO cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Market Maker DAO cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Market Maker DAO cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:24:00 (UTC+8)

Market Maker DAO Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Market Maker DAO varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.004219apmērā 2025. gadā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Market Maker DAO varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.004430apmērā 2026. gadā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MMDAO cena ir $ 0.004651 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MMDAO cena ir $ 0.004884 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MMDAO mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.005128 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MMDAO mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.005384 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Market Maker DAO cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.008771.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Market Maker DAO cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.014287.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.004219
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004430
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004651
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004884
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005128
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005384
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005654
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005936
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.006233
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006545
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006872
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007216
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007577
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007955
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008353
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008771
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Market Maker DAO cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.004219
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.004219
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.004223
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.004236
    0.41%
Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze šodien

MMDAO prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.004219. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MMDAO cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.004219. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MMDAO cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.004223. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MMDAO prognozētā cena ir $0.004236. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Market Maker DAO cenas statistika

Jaunākā MMDAO cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, MMDAO daudzums apgrozībā ir 100.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 418.04K apmērā.

Market Maker DAO Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Market Maker DAO reāllaika cenu lapā, Market Maker DAO pašreizējā cena ir 0.004219USD. Market Maker DAO(MMDAO) apjoms apgrozībā ir 100.00M MMDAO , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $418,043.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    3.30%
    $ 0.000134
    $ 0.004887
    $ 0.003797
  • 7 dienas
    22.51%
    $ 0.000949
    $ 0.025716
    $ 0.003514
  • 30 dienas
    -81.38%
    $ -0.003433
    $ 0.025716
    $ 0.003514
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Market Maker DAO piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.000134, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 3.30% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Market Maker DAO tika tirgota par augstāko cenu $0.025716 un zemāko cenu $0.003514. Tās cena mainījās par 22.51%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MMDAO potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Market Maker DAO piedzīvoja izmaiņas -81.38% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.003433 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MMDAO cenas izmaiņas.

Kā darbojas Market Maker DAO (MMDAO )cenu prognozēšanas modulis?

Market Maker DAO cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MMDAO iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Market Maker DAO nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MMDAO prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Market Maker DAO cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MMDAO nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MMDAO dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Market Maker DAO nākotnes potenciālā.

Kāpēc MMDAO cenas prognozēšana ir svarīga?

MMDAO cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MMDAO tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MMDAO sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MMDAO cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Market Maker DAO (MMDAO) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MMDAO cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MMDAO 2026. gadā?
1 Market Maker DAO (MMDAO) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MMDAO pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MMDAO cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Market Maker DAO (MMDAO) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MMDAO līdz 2027. gadam.
Kāda ir MMDAO paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Market Maker DAO (MMDAO) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MMDAO paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Market Maker DAO (MMDAO) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MMDAO 2030. gadā?
1 Market Maker DAO (MMDAO) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MMDAO pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MMDAO cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Market Maker DAO (MMDAO) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MMDAO līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.