jAsset jUSD (JUSD) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini jAsset jUSD cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsJUSD cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu jAsset jUSD cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

jAsset jUSD cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:16:57 (UTC+8)

jAsset jUSD Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, jAsset jUSD varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.97843apmērā 2025. gadā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, jAsset jUSD varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0273apmērā 2026. gadā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā JUSD cena ir $ 1.0787 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā JUSD cena ir $ 1.1326 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, JUSD mērķa cena 2029. gadā ir $ 1.1892 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, JUSD mērķa cena 2030. gadā ir $ 1.2487 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā jAsset jUSD cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 2.0340.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā jAsset jUSD cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.3133.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.97843
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0273
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0787
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1326
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1892
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2487
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3111
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3767
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 1.4455
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5178
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5937
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6734
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7571
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8449
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9372
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0340
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa jAsset jUSD cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.97843
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.978564
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.979368
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.982450
    0.41%
jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze šodien

JUSD prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.97843. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) JUSD cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.978564. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) JUSD cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.979368. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

jAsset jUSD (JUSD) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, JUSD prognozētā cena ir $0.982450. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā jAsset jUSD cenas statistika

--
----

--

$ 684.30K
$ 684.30K$ 684.30K

694.53K
694.53K 694.53K

--
----

--

Jaunākā JUSD cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, JUSD daudzums apgrozībā ir 694.53K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 684.30K apmērā.

jAsset jUSD Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti jAsset jUSD reāllaika cenu lapā, jAsset jUSD pašreizējā cena ir 0.97843USD. jAsset jUSD(JUSD) apjoms apgrozībā ir 694.53K JUSD , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $684,299.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.74%
    $ -0.007392
    $ 1.017
    $ 0.956557
  • 7 dienas
    0.17%
    $ 0.001628
    $ 0.991644
    $ 0.968939
  • 30 dienas
    -0.24%
    $ -0.002423
    $ 0.991644
    $ 0.968939
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās jAsset jUSD piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.007392, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.74% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās jAsset jUSD tika tirgota par augstāko cenu $0.991644 un zemāko cenu $0.968939. Tās cena mainījās par 0.17%. Šī pēdējā laika tendence liecina par JUSD potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā jAsset jUSD piedzīvoja izmaiņas -0.24% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.002423 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas JUSD cenas izmaiņas.

Kā darbojas jAsset jUSD (JUSD )cenu prognozēšanas modulis?

jAsset jUSD cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst JUSD iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz jAsset jUSD nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās JUSD prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt jAsset jUSD cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver JUSD nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē JUSD dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu jAsset jUSD nākotnes potenciālā.

Kāpēc JUSD cenas prognozēšana ir svarīga?

JUSD cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt JUSD tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, JUSD sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir JUSD cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar jAsset jUSD (JUSD) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā JUSD cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 JUSD 2026. gadā?
1 jAsset jUSD (JUSD) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, JUSD pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā JUSD cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka jAsset jUSD (JUSD) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 JUSD līdz 2027. gadam.
Kāda ir JUSD paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, jAsset jUSD (JUSD) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir JUSD paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, jAsset jUSD (JUSD) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 JUSD 2030. gadā?
1 jAsset jUSD (JUSD) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, JUSD pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir JUSD cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka jAsset jUSD (JUSD) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 JUSD līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:16:57 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.