Ishi Go (ISHI) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Ishi Go cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsISHI cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Ishi Go cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Ishi Go cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:57:08 (UTC+8)

Ishi Go Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Ishi Go varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000052apmērā 2025. gadā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Ishi Go varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000054apmērā 2026. gadā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā ISHI cena ir $ 0.000057 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā ISHI cena ir $ 0.000060 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, ISHI mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.000063 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, ISHI mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.000066 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Ishi Go cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000108.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Ishi Go cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000177.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.000052
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000054
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000057
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000060
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000063
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000066
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000070
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000073
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.000077
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000081
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000085
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000089
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000094
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000098
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000103
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000108
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Ishi Go cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • October 6, 2025(Šodien)
    $ 0.000052
    0.00%
  • October 7, 2025(Rīt)
    $ 0.000052
    0.01%
  • October 13, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.000052
    0.10%
  • November 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.000052
    0.41%
Ishi Go (ISHI) cenas prognoze šodien

ISHI prognozētā cena October 6, 2025(Šodien) ir $0.000052. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze rītdien

October 7, 2025(Rīt) ISHI cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.000052. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze šonedēļ

Līdz October 13, 2025(Šonedēļ) ISHI cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.000052. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Ishi Go (ISHI) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, ISHI prognozētā cena ir $0.000052. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Ishi Go cenas statistika

--
----

--

$ 52.47K
$ 52.47K$ 52.47K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Jaunākā ISHI cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, ISHI daudzums apgrozībā ir 1.00B ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 52.47K apmērā.

Ishi Go Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Ishi Go reāllaika cenu lapā, Ishi Go pašreizējā cena ir 0.000052USD. Ishi Go(ISHI) apjoms apgrozībā ir 1.00B ISHI , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $52,467.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -2.29%
    $ 0
    $ 0.000055
    $ 0.000052
  • 7 dienas
    69.06%
    $ 0.000036
    $ 0.000063
    $ 0.000031
  • 30 dienas
    42.25%
    $ 0.000022
    $ 0.000063
    $ 0.000031
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Ishi Go piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -2.29% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Ishi Go tika tirgota par augstāko cenu $0.000063 un zemāko cenu $0.000031. Tās cena mainījās par 69.06%. Šī pēdējā laika tendence liecina par ISHI potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Ishi Go piedzīvoja izmaiņas 42.25% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.000022 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas ISHI cenas izmaiņas.

Kā darbojas Ishi Go (ISHI )cenu prognozēšanas modulis?

Ishi Go cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst ISHI iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Ishi Go nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās ISHI prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Ishi Go cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver ISHI nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē ISHI dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Ishi Go nākotnes potenciālā.

Kāpēc ISHI cenas prognozēšana ir svarīga?

ISHI cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt ISHI tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, ISHI sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir ISHI cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Ishi Go (ISHI) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā ISHI cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 ISHI 2026. gadā?
1 Ishi Go (ISHI) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, ISHI pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā ISHI cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Ishi Go (ISHI) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 ISHI līdz 2027. gadam.
Kāda ir ISHI paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Ishi Go (ISHI) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir ISHI paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Ishi Go (ISHI) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 ISHI 2030. gadā?
1 Ishi Go (ISHI) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, ISHI pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir ISHI cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Ishi Go (ISHI) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 ISHI līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:57:08 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.