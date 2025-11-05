Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Infinitar Governance Token cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsIGT cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Infinitar Governance Token cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Infinitar Governance Token cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Infinitar Governance Token Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Infinitar Governance Token varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001397apmērā 2025. gadā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Infinitar Governance Token varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001467apmērā 2026. gadā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā IGT cena ir $ 0.001540 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā IGT cena ir $ 0.001617 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, IGT mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.001698 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, IGT mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.001783 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Infinitar Governance Token cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.002904.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Infinitar Governance Token cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.004731.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.001397
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001467
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001540
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001617
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001698
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001783
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001872
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001966
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.002064
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002167
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002276
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002389
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002509
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002634
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002766
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002904
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Infinitar Governance Token cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.001397
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.001397
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.001398
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.001403
    0.41%
Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze šodien

IGT prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.001397. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) IGT cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.001397. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) IGT cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.001398. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, IGT prognozētā cena ir $0.001403. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Infinitar Governance Token cenas statistika

--
----

--

$ 655.78K
$ 655.78K$ 655.78K

468.53M
468.53M 468.53M

--
----

--

Jaunākā IGT cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, IGT daudzums apgrozībā ir 468.53M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 655.78K apmērā.

Infinitar Governance Token Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Infinitar Governance Token reāllaika cenu lapā, Infinitar Governance Token pašreizējā cena ir 0.001397USD. Infinitar Governance Token(IGT) apjoms apgrozībā ir 468.53M IGT , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $655,775.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    6.21%
    $ 0
    $ 0.001423
    $ 0.001165
  • 7 dienas
    -51.50%
    $ -0.000719
    $ 0.011377
    $ 0.001253
  • 30 dienas
    -88.41%
    $ -0.001235
    $ 0.011377
    $ 0.001253
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Infinitar Governance Token piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 6.21% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Infinitar Governance Token tika tirgota par augstāko cenu $0.011377 un zemāko cenu $0.001253. Tās cena mainījās par -51.50%. Šī pēdējā laika tendence liecina par IGT potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Infinitar Governance Token piedzīvoja izmaiņas -88.41% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.001235 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas IGT cenas izmaiņas.

Kā darbojas Infinitar Governance Token (IGT )cenu prognozēšanas modulis?

Infinitar Governance Token cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst IGT iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Infinitar Governance Token nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās IGT prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Infinitar Governance Token cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver IGT nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē IGT dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Infinitar Governance Token nākotnes potenciālā.

Kāpēc IGT cenas prognozēšana ir svarīga?

IGT cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt IGT tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, IGT sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir IGT cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Infinitar Governance Token (IGT) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā IGT cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 IGT 2026. gadā?
1 Infinitar Governance Token (IGT) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, IGT pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā IGT cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Infinitar Governance Token (IGT) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 IGT līdz 2027. gadam.
Kāda ir IGT paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Infinitar Governance Token (IGT) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir IGT paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Infinitar Governance Token (IGT) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 IGT 2030. gadā?
1 Infinitar Governance Token (IGT) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, IGT pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir IGT cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Infinitar Governance Token (IGT) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 IGT līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.