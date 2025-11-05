Idle Network (IDLE) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Idle Network cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsIDLE cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Idle Network cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Idle Network cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Idle Network Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Idle Network varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.007335apmērā 2025. gadā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Idle Network varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.007702apmērā 2026. gadā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā IDLE cena ir $ 0.008087 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā IDLE cena ir $ 0.008492 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, IDLE mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.008916 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, IDLE mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.009362 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Idle Network cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.015250.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Idle Network cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.024841.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.007335
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007702
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008087
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008492
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008916
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009362
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009830
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010322
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.010838
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011380
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011949
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012546
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013173
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013832
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014524
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015250
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Idle Network cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.007335
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.007336
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.007342
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.007365
    0.41%
Idle Network (IDLE) cenas prognoze šodien

IDLE prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.007335. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) IDLE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.007336. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) IDLE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.007342. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Idle Network (IDLE) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, IDLE prognozētā cena ir $0.007365. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Idle Network cenas statistika

--
----

--

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

74.30M
74.30M 74.30M

--
----

--

Jaunākā IDLE cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, IDLE daudzums apgrozībā ir 74.30M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 545.07K apmērā.

Idle Network Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Idle Network reāllaika cenu lapā, Idle Network pašreizējā cena ir 0.007335USD. Idle Network(IDLE) apjoms apgrozībā ir 74.30M IDLE , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $545,070.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienas
    -31.48%
    $ -0.002309
    $ 0.015062
    $ 0.007335
  • 30 dienas
    -51.29%
    $ -0.003762
    $ 0.015062
    $ 0.007335
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Idle Network piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Idle Network tika tirgota par augstāko cenu $0.015062 un zemāko cenu $0.007335. Tās cena mainījās par -31.48%. Šī pēdējā laika tendence liecina par IDLE potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Idle Network piedzīvoja izmaiņas -51.29% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.003762 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas IDLE cenas izmaiņas.

Kā darbojas Idle Network (IDLE )cenu prognozēšanas modulis?

Idle Network cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst IDLE iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Idle Network nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās IDLE prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Idle Network cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver IDLE nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē IDLE dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Idle Network nākotnes potenciālā.

Kāpēc IDLE cenas prognozēšana ir svarīga?

IDLE cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt IDLE tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, IDLE sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir IDLE cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Idle Network (IDLE) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā IDLE cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 IDLE 2026. gadā?
1 Idle Network (IDLE) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, IDLE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā IDLE cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Idle Network (IDLE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 IDLE līdz 2027. gadam.
Kāda ir IDLE paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Idle Network (IDLE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir IDLE paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Idle Network (IDLE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 IDLE 2030. gadā?
1 Idle Network (IDLE) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, IDLE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir IDLE cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Idle Network (IDLE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 IDLE līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.