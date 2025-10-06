Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Hypha Staked AVAX cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSTAVAX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Hypha Staked AVAX cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Hypha Staked AVAX cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Hypha Staked AVAX Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hypha Staked AVAX varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 34.19apmērā 2025. gadā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hypha Staked AVAX varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 35.8994apmērā 2026. gadā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā STAVAX cena ir $ 37.6944 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā STAVAX cena ir $ 39.5791 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, STAVAX mērķa cena 2029. gadā ir $ 41.5581 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, STAVAX mērķa cena 2030. gadā ir $ 43.6360 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Hypha Staked AVAX cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 71.0785.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Hypha Staked AVAX cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 115.7794.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 34.19
    0.00%
  • 2026
    $ 35.8994
    5.00%
  • 2027
    $ 37.6944
    10.25%
  • 2028
    $ 39.5791
    15.76%
  • 2029
    $ 41.5581
    21.55%
  • 2030
    $ 43.6360
    27.63%
  • 2031
    $ 45.8178
    34.01%
  • 2032
    $ 48.1087
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 50.5142
    47.75%
  • 2034
    $ 53.0399
    55.13%
  • 2035
    $ 55.6919
    62.89%
  • 2036
    $ 58.4765
    71.03%
  • 2037
    $ 61.4003
    79.59%
  • 2038
    $ 64.4703
    88.56%
  • 2039
    $ 67.6938
    97.99%
  • 2040
    $ 71.0785
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Hypha Staked AVAX cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • October 6, 2025(Šodien)
    $ 34.19
    0.00%
  • October 7, 2025(Rīt)
    $ 34.1946
    0.01%
  • October 13, 2025(Šonedēļ)
    $ 34.2227
    0.10%
  • November 5, 2025(30 dienas)
    $ 34.3305
    0.41%
Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze šodien

STAVAX prognozētā cena October 6, 2025(Šodien) ir $34.19. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze rītdien

October 7, 2025(Rīt) STAVAX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $34.1946. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz October 13, 2025(Šonedēļ) STAVAX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $34.2227. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, STAVAX prognozētā cena ir $34.3305. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Hypha Staked AVAX cenas statistika

--
----

--

$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M

858.83K
858.83K 858.83K

--
----

--

Jaunākā STAVAX cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, STAVAX daudzums apgrozībā ir 858.83K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 29.40M apmērā.

Hypha Staked AVAX Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Hypha Staked AVAX reāllaika cenu lapā, Hypha Staked AVAX pašreizējā cena ir 34.19USD. Hypha Staked AVAX(STAVAX) apjoms apgrozībā ir 858.83K STAVAX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $29,396,992.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.59%
    $ 0.201362
    $ 35.29
    $ 33.88
  • 7 dienas
    4.40%
    $ 1.5049
    $ 35.5928
    $ 27.7186
  • 30 dienas
    24.21%
    $ 8.2788
    $ 35.5928
    $ 27.7186
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Hypha Staked AVAX piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.201362, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.59% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Hypha Staked AVAX tika tirgota par augstāko cenu $35.5928 un zemāko cenu $27.7186. Tās cena mainījās par 4.40%. Šī pēdējā laika tendence liecina par STAVAX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Hypha Staked AVAX piedzīvoja izmaiņas 24.21% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $8.2788 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas STAVAX cenas izmaiņas.

Kā darbojas Hypha Staked AVAX (STAVAX )cenu prognozēšanas modulis?

Hypha Staked AVAX cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst STAVAX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Hypha Staked AVAX nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās STAVAX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Hypha Staked AVAX cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver STAVAX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē STAVAX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Hypha Staked AVAX nākotnes potenciālā.

Kāpēc STAVAX cenas prognozēšana ir svarīga?

STAVAX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt STAVAX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, STAVAX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir STAVAX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Hypha Staked AVAX (STAVAX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā STAVAX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 STAVAX 2026. gadā?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, STAVAX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā STAVAX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Hypha Staked AVAX (STAVAX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 STAVAX līdz 2027. gadam.
Kāda ir STAVAX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hypha Staked AVAX (STAVAX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir STAVAX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hypha Staked AVAX (STAVAX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 STAVAX 2030. gadā?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, STAVAX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir STAVAX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Hypha Staked AVAX (STAVAX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 STAVAX līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.