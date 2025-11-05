Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Hyperwave HYPE cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsHWHYPE cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Hyperwave HYPE cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Hyperwave HYPE cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:14:19 (UTC+8)

Hyperwave HYPE Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hyperwave HYPE varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 40.83apmērā 2025. gadā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hyperwave HYPE varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 42.8715apmērā 2026. gadā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā HWHYPE cena ir $ 45.0150 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā HWHYPE cena ir $ 47.2658 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, HWHYPE mērķa cena 2029. gadā ir $ 49.6291 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, HWHYPE mērķa cena 2030. gadā ir $ 52.1105 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Hyperwave HYPE cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 84.8826.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Hyperwave HYPE cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 138.2648.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 40.83
    0.00%
  • 2026
    $ 42.8715
    5.00%
  • 2027
    $ 45.0150
    10.25%
  • 2028
    $ 47.2658
    15.76%
  • 2029
    $ 49.6291
    21.55%
  • 2030
    $ 52.1105
    27.63%
  • 2031
    $ 54.7161
    34.01%
  • 2032
    $ 57.4519
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 60.3245
    47.75%
  • 2034
    $ 63.3407
    55.13%
  • 2035
    $ 66.5077
    62.89%
  • 2036
    $ 69.8331
    71.03%
  • 2037
    $ 73.3248
    79.59%
  • 2038
    $ 76.9910
    88.56%
  • 2039
    $ 80.8406
    97.99%
  • 2040
    $ 84.8826
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Hyperwave HYPE cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 40.83
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 40.8355
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 40.8691
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 40.9977
    0.41%
Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze šodien

HWHYPE prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $40.83. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) HWHYPE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $40.8355. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) HWHYPE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $40.8691. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, HWHYPE prognozētā cena ir $40.9977. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Hyperwave HYPE cenas statistika

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

190.71K
190.71K 190.71K

Jaunākā HWHYPE cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, HWHYPE daudzums apgrozībā ir 190.71K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 7.79M apmērā.

Hyperwave HYPE Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Hyperwave HYPE reāllaika cenu lapā, Hyperwave HYPE pašreizējā cena ir 40.83USD. Hyperwave HYPE(HWHYPE) apjoms apgrozībā ir 190.71K HWHYPE , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $7,792,825.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    7.15%
    $ 2.72
    $ 41.31
    $ 36.04
  • 7 dienas
    -16.22%
    $ -6.6257
    $ 50.6091
    $ 36.9334
  • 30 dienas
    -16.16%
    $ -6.6014
    $ 50.6091
    $ 36.9334
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Hyperwave HYPE piedzīvoja cenas izmaiņas par $2.72, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 7.15% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Hyperwave HYPE tika tirgota par augstāko cenu $50.6091 un zemāko cenu $36.9334. Tās cena mainījās par -16.22%. Šī pēdējā laika tendence liecina par HWHYPE potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Hyperwave HYPE piedzīvoja izmaiņas -16.16% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-6.6014 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas HWHYPE cenas izmaiņas.

Kā darbojas Hyperwave HYPE (HWHYPE )cenu prognozēšanas modulis?

Hyperwave HYPE cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst HWHYPE iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Hyperwave HYPE nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās HWHYPE prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Hyperwave HYPE cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver HWHYPE nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē HWHYPE dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Hyperwave HYPE nākotnes potenciālā.

Kāpēc HWHYPE cenas prognozēšana ir svarīga?

HWHYPE cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt HWHYPE tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, HWHYPE sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir HWHYPE cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Hyperwave HYPE (HWHYPE) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā HWHYPE cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 HWHYPE 2026. gadā?
1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, HWHYPE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā HWHYPE cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Hyperwave HYPE (HWHYPE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 HWHYPE līdz 2027. gadam.
Kāda ir HWHYPE paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hyperwave HYPE (HWHYPE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir HWHYPE paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hyperwave HYPE (HWHYPE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 HWHYPE 2030. gadā?
1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, HWHYPE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir HWHYPE cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Hyperwave HYPE (HWHYPE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 HWHYPE līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.