Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Grand Gangsta City cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugs$GGC cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Grand Gangsta City cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Grand Gangsta City cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 14:10:38 (UTC+8)

Grand Gangsta City Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Grand Gangsta City varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001778apmērā 2025. gadā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Grand Gangsta City varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001867apmērā 2026. gadā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā $GGC cena ir $ 0.001961 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā $GGC cena ir $ 0.002059 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, $GGC mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.002162 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, $GGC mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.002270 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Grand Gangsta City cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003697.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Grand Gangsta City cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.006023.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.001778
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001867
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001961
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002059
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002162
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002270
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002383
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002502
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.002628
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002759
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002897
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003042
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003194
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003354
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003521
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003697
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Grand Gangsta City cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.001778
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.001779
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.001780
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.001786
    0.41%
Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze šodien

$GGC prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.001778. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) $GGC cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.001779. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) $GGC cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.001780. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, $GGC prognozētā cena ir $0.001786. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Grand Gangsta City cenas statistika

Jaunākā $GGC cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, $GGC daudzums apgrozībā ir 918.25M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 1.63M apmērā.

Grand Gangsta City Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Grand Gangsta City reāllaika cenu lapā, Grand Gangsta City pašreizējā cena ir 0.001778USD. Grand Gangsta City($GGC) apjoms apgrozībā ir 918.25M $GGC , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $1,633,392.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    2.27%
    $ 0
    $ 0.001804
    $ 0.001659
  • 7 dienas
    -18.44%
    $ -0.000328
    $ 0.003098
    $ 0.001668
  • 30 dienas
    -41.98%
    $ -0.000746
    $ 0.003098
    $ 0.001668
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Grand Gangsta City piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 2.27% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Grand Gangsta City tika tirgota par augstāko cenu $0.003098 un zemāko cenu $0.001668. Tās cena mainījās par -18.44%. Šī pēdējā laika tendence liecina par $GGC potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Grand Gangsta City piedzīvoja izmaiņas -41.98% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000746 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas $GGC cenas izmaiņas.

Kā darbojas Grand Gangsta City ($GGC )cenu prognozēšanas modulis?

Grand Gangsta City cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst $GGC iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Grand Gangsta City nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās $GGC prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Grand Gangsta City cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver $GGC nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē $GGC dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Grand Gangsta City nākotnes potenciālā.

Kāpēc $GGC cenas prognozēšana ir svarīga?

$GGC cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt $GGC tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, $GGC sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir $GGC cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Grand Gangsta City ($GGC) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā $GGC cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 $GGC 2026. gadā?
1 Grand Gangsta City ($GGC) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, $GGC pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā $GGC cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Grand Gangsta City ($GGC) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 $GGC līdz 2027. gadam.
Kāda ir $GGC paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Grand Gangsta City ($GGC) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir $GGC paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Grand Gangsta City ($GGC) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 $GGC 2030. gadā?
1 Grand Gangsta City ($GGC) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, $GGC pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir $GGC cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Grand Gangsta City ($GGC) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 $GGC līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.