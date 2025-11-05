Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Etherex Liquid Staking Token cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsREX33 cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Etherex Liquid Staking Token cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Etherex Liquid Staking Token cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Etherex Liquid Staking Token Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Etherex Liquid Staking Token varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.119156apmērā 2025. gadā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Etherex Liquid Staking Token varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.125113apmērā 2026. gadā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā REX33 cena ir $ 0.131369 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā REX33 cena ir $ 0.137937 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, REX33 mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.144834 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, REX33 mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.152076 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Etherex Liquid Staking Token cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.247716.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Etherex Liquid Staking Token cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.403504.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.119156
    0.00%
  • 2026
    $ 0.125113
    5.00%
  • 2027
    $ 0.131369
    10.25%
  • 2028
    $ 0.137937
    15.76%
  • 2029
    $ 0.144834
    21.55%
  • 2030
    $ 0.152076
    27.63%
  • 2031
    $ 0.159680
    34.01%
  • 2032
    $ 0.167664
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.176047
    47.75%
  • 2034
    $ 0.184850
    55.13%
  • 2035
    $ 0.194092
    62.89%
  • 2036
    $ 0.203797
    71.03%
  • 2037
    $ 0.213987
    79.59%
  • 2038
    $ 0.224686
    88.56%
  • 2039
    $ 0.235920
    97.99%
  • 2040
    $ 0.247716
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Etherex Liquid Staking Token cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.119156
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.119172
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.119270
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.119645
    0.41%
Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze šodien

REX33 prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.119156. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) REX33 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.119172. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) REX33 cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.119270. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, REX33 prognozētā cena ir $0.119645. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Etherex Liquid Staking Token cenas statistika

--
----

--

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

87.96M
87.96M 87.96M

--
----

--

Jaunākā REX33 cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, REX33 daudzums apgrozībā ir 87.96M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 10.48M apmērā.

Etherex Liquid Staking Token Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Etherex Liquid Staking Token reāllaika cenu lapā, Etherex Liquid Staking Token pašreizējā cena ir 0.119156USD. Etherex Liquid Staking Token(REX33) apjoms apgrozībā ir 87.96M REX33 , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $10,479,825.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -9.31%
    $ -0.012238
    $ 0.133389
    $ 0.109445
  • 7 dienas
    -36.97%
    $ -0.044054
    $ 0.395150
    $ 0.110991
  • 30 dienas
    -69.16%
    $ -0.082411
    $ 0.395150
    $ 0.110991
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Etherex Liquid Staking Token piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.012238, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -9.31% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Etherex Liquid Staking Token tika tirgota par augstāko cenu $0.395150 un zemāko cenu $0.110991. Tās cena mainījās par -36.97%. Šī pēdējā laika tendence liecina par REX33 potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Etherex Liquid Staking Token piedzīvoja izmaiņas -69.16% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.082411 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas REX33 cenas izmaiņas.

Kā darbojas Etherex Liquid Staking Token (REX33 )cenu prognozēšanas modulis?

Etherex Liquid Staking Token cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst REX33 iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Etherex Liquid Staking Token nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās REX33 prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Etherex Liquid Staking Token cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver REX33 nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē REX33 dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Etherex Liquid Staking Token nākotnes potenciālā.

Kāpēc REX33 cenas prognozēšana ir svarīga?

REX33 cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt REX33 tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, REX33 sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir REX33 cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Etherex Liquid Staking Token (REX33) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā REX33 cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 REX33 2026. gadā?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, REX33 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā REX33 cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Etherex Liquid Staking Token (REX33) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 REX33 līdz 2027. gadam.
Kāda ir REX33 paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Etherex Liquid Staking Token (REX33) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir REX33 paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Etherex Liquid Staking Token (REX33) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 REX33 2030. gadā?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, REX33 pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir REX33 cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Etherex Liquid Staking Token (REX33) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 REX33 līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.