Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Drop Staked INIT cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsDEINIT cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Drop Staked INIT cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Drop Staked INIT cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:14:29 (UTC+8)

Drop Staked INIT Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Drop Staked INIT varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.201983apmērā 2025. gadā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Drop Staked INIT varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.212082apmērā 2026. gadā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā DEINIT cena ir $ 0.222686 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā DEINIT cena ir $ 0.233820 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, DEINIT mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.245511 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, DEINIT mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.257787 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Drop Staked INIT cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.419908.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Drop Staked INIT cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.683986.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.201983
    0.00%
  • 2026
    $ 0.212082
    5.00%
  • 2027
    $ 0.222686
    10.25%
  • 2028
    $ 0.233820
    15.76%
  • 2029
    $ 0.245511
    21.55%
  • 2030
    $ 0.257787
    27.63%
  • 2031
    $ 0.270676
    34.01%
  • 2032
    $ 0.284210
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.298420
    47.75%
  • 2034
    $ 0.313341
    55.13%
  • 2035
    $ 0.329009
    62.89%
  • 2036
    $ 0.345459
    71.03%
  • 2037
    $ 0.362732
    79.59%
  • 2038
    $ 0.380869
    88.56%
  • 2039
    $ 0.399912
    97.99%
  • 2040
    $ 0.419908
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Drop Staked INIT cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.201983
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.202010
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.202176
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.202813
    0.41%
Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze šodien

DEINIT prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.201983. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) DEINIT cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.202010. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) DEINIT cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.202176. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, DEINIT prognozētā cena ir $0.202813. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Drop Staked INIT cenas statistika

Jaunākā DEINIT cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, DEINIT daudzums apgrozībā ir 59.82K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 12.08K apmērā.

Drop Staked INIT Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Drop Staked INIT reāllaika cenu lapā, Drop Staked INIT pašreizējā cena ir 0.201983USD. Drop Staked INIT(DEINIT) apjoms apgrozībā ir 59.82K DEINIT , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $12,081.93.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    3.29%
    $ 0.006439
    $ 0.201983
    $ 0.195313
  • 7 dienas
    -19.90%
    $ -0.040208
    $ 0.511317
    $ 0.195816
  • 30 dienas
    -59.77%
    $ -0.120727
    $ 0.511317
    $ 0.195816
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Drop Staked INIT piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.006439, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 3.29% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Drop Staked INIT tika tirgota par augstāko cenu $0.511317 un zemāko cenu $0.195816. Tās cena mainījās par -19.90%. Šī pēdējā laika tendence liecina par DEINIT potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Drop Staked INIT piedzīvoja izmaiņas -59.77% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.120727 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas DEINIT cenas izmaiņas.

Kā darbojas Drop Staked INIT (DEINIT )cenu prognozēšanas modulis?

Drop Staked INIT cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst DEINIT iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Drop Staked INIT nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās DEINIT prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Drop Staked INIT cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver DEINIT nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē DEINIT dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Drop Staked INIT nākotnes potenciālā.

Kāpēc DEINIT cenas prognozēšana ir svarīga?

DEINIT cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt DEINIT tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, DEINIT sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir DEINIT cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Drop Staked INIT (DEINIT) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā DEINIT cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 DEINIT 2026. gadā?
1 Drop Staked INIT (DEINIT) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, DEINIT pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā DEINIT cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Drop Staked INIT (DEINIT) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 DEINIT līdz 2027. gadam.
Kāda ir DEINIT paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Drop Staked INIT (DEINIT) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir DEINIT paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Drop Staked INIT (DEINIT) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 DEINIT 2030. gadā?
1 Drop Staked INIT (DEINIT) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, DEINIT pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir DEINIT cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Drop Staked INIT (DEINIT) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 DEINIT līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.