Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Digital Oil Memecoin cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsOIL cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Digital Oil Memecoin cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Digital Oil Memecoin cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 16:11:14 (UTC+8)

Digital Oil Memecoin Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Digital Oil Memecoin varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000105apmērā 2025. gadā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Digital Oil Memecoin varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000110apmērā 2026. gadā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā OIL cena ir $ 0.000116 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā OIL cena ir $ 0.000121 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OIL mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.000128 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OIL mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.000134 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Digital Oil Memecoin cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000219.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Digital Oil Memecoin cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000356.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.000105
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000110
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000116
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000121
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000128
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000134
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000141
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000148
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.000155
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000163
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000171
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000180
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000189
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000198
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000219
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Digital Oil Memecoin cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.000105
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.000105
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.000105
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.000105
    0.41%
Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze šodien

OIL prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.000105. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) OIL cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.000105. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) OIL cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.000105. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, OIL prognozētā cena ir $0.000105. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Digital Oil Memecoin cenas statistika

$ 106.36K
$ 106.36K$ 106.36K

998.29M
998.29M 998.29M

Jaunākā OIL cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, OIL daudzums apgrozībā ir 998.29M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 106.36K apmērā.

Digital Oil Memecoin Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Digital Oil Memecoin reāllaika cenu lapā, Digital Oil Memecoin pašreizējā cena ir 0.000105USD. Digital Oil Memecoin(OIL) apjoms apgrozībā ir 998.29M OIL , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $106,360.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    1.45%
    $ 0
    $ 0.000111
    $ 0.000097
  • 7 dienas
    -33.93%
    $ -0.000035
    $ 0.000176
    $ 0.000099
  • 30 dienas
    -42.97%
    $ -0.000045
    $ 0.000176
    $ 0.000099
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Digital Oil Memecoin piedzīvoja cenas izmaiņas par $0, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 1.45% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Digital Oil Memecoin tika tirgota par augstāko cenu $0.000176 un zemāko cenu $0.000099. Tās cena mainījās par -33.93%. Šī pēdējā laika tendence liecina par OIL potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Digital Oil Memecoin piedzīvoja izmaiņas -42.97% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000045 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas OIL cenas izmaiņas.

Kā darbojas Digital Oil Memecoin (OIL )cenu prognozēšanas modulis?

Digital Oil Memecoin cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst OIL iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Digital Oil Memecoin nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās OIL prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Digital Oil Memecoin cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver OIL nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē OIL dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Digital Oil Memecoin nākotnes potenciālā.

Kāpēc OIL cenas prognozēšana ir svarīga?

OIL cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt OIL tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, OIL sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir OIL cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Digital Oil Memecoin (OIL) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā OIL cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 OIL 2026. gadā?
1 Digital Oil Memecoin (OIL) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OIL pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā OIL cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Digital Oil Memecoin (OIL) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OIL līdz 2027. gadam.
Kāda ir OIL paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Digital Oil Memecoin (OIL) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir OIL paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Digital Oil Memecoin (OIL) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 OIL 2030. gadā?
1 Digital Oil Memecoin (OIL) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OIL pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir OIL cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Digital Oil Memecoin (OIL) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OIL līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.