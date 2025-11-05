Avocado DAO (AVG) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Avocado DAO cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsAVG cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Avocado DAO cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Avocado DAO cenas prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:47:01 (UTC+8)

Avocado DAO Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Avocado DAO varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.004145apmērā 2025. gadā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Avocado DAO varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.004352apmērā 2026. gadā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā AVG cena ir $ 0.004570 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā AVG cena ir $ 0.004799 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AVG mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.005039 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AVG mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.005291 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Avocado DAO cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.008618.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Avocado DAO cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.014038.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.004145
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004352
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004570
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004799
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005039
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005291
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005555
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005833
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.006125
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006431
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006752
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007090
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007445
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007817
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008618
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Avocado DAO cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.004145
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.004146
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.004149
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.004162
    0.41%
Avocado DAO (AVG) cenas prognoze šodien

AVG prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.004145. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) AVG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.004146. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) AVG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.004149. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Avocado DAO (AVG) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, AVG prognozētā cena ir $0.004162. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Avocado DAO cenas statistika

$ 623.36K
$ 623.36K$ 623.36K

150.36M
150.36M 150.36M

Jaunākā AVG cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, AVG daudzums apgrozībā ir 150.36M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 623.36K apmērā.

Avocado DAO Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Avocado DAO reāllaika cenu lapā, Avocado DAO pašreizējā cena ir 0.004145USD. Avocado DAO(AVG) apjoms apgrozībā ir 150.36M AVG , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $623,364.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -6.15%
    $ -0.000272
    $ 0.004540
    $ 0.003926
  • 7 dienas
    -19.11%
    $ -0.000792
    $ 0.006064
    $ 0.004026
  • 30 dienas
    -29.14%
    $ -0.001208
    $ 0.006064
    $ 0.004026
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Avocado DAO piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000272, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -6.15% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Avocado DAO tika tirgota par augstāko cenu $0.006064 un zemāko cenu $0.004026. Tās cena mainījās par -19.11%. Šī pēdējā laika tendence liecina par AVG potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Avocado DAO piedzīvoja izmaiņas -29.14% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.001208 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas AVG cenas izmaiņas.

Kā darbojas Avocado DAO (AVG )cenu prognozēšanas modulis?

Avocado DAO cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst AVG iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Avocado DAO nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās AVG prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Avocado DAO cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver AVG nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē AVG dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Avocado DAO nākotnes potenciālā.

Kāpēc AVG cenas prognozēšana ir svarīga?

AVG cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt AVG tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, AVG sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir AVG cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Avocado DAO (AVG) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā AVG cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 AVG 2026. gadā?
1 Avocado DAO (AVG) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AVG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā AVG cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Avocado DAO (AVG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AVG līdz 2027. gadam.
Kāda ir AVG paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Avocado DAO (AVG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir AVG paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Avocado DAO (AVG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 AVG 2030. gadā?
1 Avocado DAO (AVG) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AVG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir AVG cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Avocado DAO (AVG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AVG līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.