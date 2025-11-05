Andromeda (ANDR) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Andromeda cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsANDR cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Andromeda cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Andromeda cenas prognoze
--
----
0.00%
USD
Faktiskais
Prognoze
Andromeda Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Andromeda varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000990apmērā 2025. gadā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Andromeda varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.001040apmērā 2026. gadā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā ANDR cena ir $ 0.001092 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā ANDR cena ir $ 0.001147 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, ANDR mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.001204 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, ANDR mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.001264 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Andromeda cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.002060.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Andromeda cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.003355.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.000990
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001040
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001092
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001147
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001204
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001264
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001328
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001394
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.001464
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001537
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001614
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001694
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001779
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001868
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001962
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002060
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Andromeda cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.000990
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.000991
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.000991
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.000995
    0.41%
Andromeda (ANDR) cenas prognoze šodien

ANDR prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.000990. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) ANDR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.000991. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) ANDR cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.000991. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Andromeda (ANDR) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, ANDR prognozētā cena ir $0.000995. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Andromeda cenas statistika

--
----

--

$ 228.82K
$ 228.82K$ 228.82K

230.90M
230.90M 230.90M

--
----

--

Jaunākā ANDR cena ir --. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas 0.00% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --.
Papildus tam, ANDR daudzums apgrozībā ir 230.90M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 228.82K apmērā.

Andromeda Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Andromeda reāllaika cenu lapā, Andromeda pašreizējā cena ir 0.000990USD. Andromeda(ANDR) apjoms apgrozībā ir 230.90M ANDR , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $228,820.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -15.88%
    $ -0.000187
    $ 0.001180
    $ 0.000940
  • 7 dienas
    -20.65%
    $ -0.000204
    $ 0.001906
    $ 0.000878
  • 30 dienas
    -48.31%
    $ -0.000478
    $ 0.001906
    $ 0.000878
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Andromeda piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000187, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -15.88% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Andromeda tika tirgota par augstāko cenu $0.001906 un zemāko cenu $0.000878. Tās cena mainījās par -20.65%. Šī pēdējā laika tendence liecina par ANDR potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Andromeda piedzīvoja izmaiņas -48.31% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.000478 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas ANDR cenas izmaiņas.

Kā darbojas Andromeda (ANDR )cenu prognozēšanas modulis?

Andromeda cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst ANDR iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Andromeda nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās ANDR prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Andromeda cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver ANDR nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē ANDR dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Andromeda nākotnes potenciālā.

Kāpēc ANDR cenas prognozēšana ir svarīga?

ANDR cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt ANDR tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, ANDR sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir ANDR cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Andromeda (ANDR) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā ANDR cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 ANDR 2026. gadā?
1 Andromeda (ANDR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, ANDR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā ANDR cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Andromeda (ANDR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 ANDR līdz 2027. gadam.
Kāda ir ANDR paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Andromeda (ANDR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir ANDR paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Andromeda (ANDR) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 ANDR 2030. gadā?
1 Andromeda (ANDR) cena šodien ir --. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, ANDR pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir ANDR cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Andromeda (ANDR) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 ANDR līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.