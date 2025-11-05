Spheron Network (SPON) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Spheron Network cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSPON cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Spheron Network cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Spheron Network cenas prognoze
$0.01454
-3.64%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:31:10 (UTC+8)

Spheron Network Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Spheron Network varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.01454apmērā 2025. gadā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Spheron Network varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.015267apmērā 2026. gadā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā SPON cena ir $ 0.016030 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā SPON cena ir $ 0.016831 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SPON mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.017673 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SPON mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.018557 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Spheron Network cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.030227.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Spheron Network cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.049237.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.01454
    0.00%
  • 2026
    $ 0.015267
    5.00%
  • 2027
    $ 0.016030
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016831
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017673
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018557
    27.63%
  • 2031
    $ 0.019484
    34.01%
  • 2032
    $ 0.020459
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.021482
    47.75%
  • 2034
    $ 0.022556
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023684
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024868
    71.03%
  • 2037
    $ 0.026111
    79.59%
  • 2038
    $ 0.027417
    88.56%
  • 2039
    $ 0.028788
    97.99%
  • 2040
    $ 0.030227
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Spheron Network cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.01454
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.014541
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.014553
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.014599
    0.41%
Spheron Network (SPON) cenas prognoze šodien

SPON prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.01454. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) SPON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.014541. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) SPON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.014553. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Spheron Network (SPON) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, SPON prognozētā cena ir $0.014599. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Spheron Network cenas statistika

$ 0.01454
-3.64%

--
----

--
----

$ 84.25K
--

Jaunākā SPON cena ir $ 0.01454. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -3.64% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 84.25K.
Papildus tam, SPON daudzums apgrozībā ir -- ar kopējo tirgus kapitalizāciju -- apmērā.

Spheron Network Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Spheron Network reāllaika cenu lapā, Spheron Network pašreizējā cena ir 0.01448USD. Spheron Network(SPON) apjoms apgrozībā ir 0.00 SPON , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $--.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.08%
    $ 0.001029
    $ 0.01568
    $ 0.01334
  • 7 dienas
    -0.09%
    $ -0.001570
    $ 0.01651
    $ 0.01334
  • 30 dienas
    -0.64%
    $ -0.026099
    $ 0.0424
    $ 0.01334
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Spheron Network piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.001029, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.08% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Spheron Network tika tirgota par augstāko cenu $0.01651 un zemāko cenu $0.01334. Tās cena mainījās par -0.09%. Šī pēdējā laika tendence liecina par SPON potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Spheron Network piedzīvoja izmaiņas -0.64% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.026099 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas SPON cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Spheron Network cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu SPON cenas vēsturi

Kā darbojas Spheron Network (SPON )cenu prognozēšanas modulis?

Spheron Network cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst SPON iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Spheron Network nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās SPON prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Spheron Network cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver SPON nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē SPON dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Spheron Network nākotnes potenciālā.

Kāpēc SPON cenas prognozēšana ir svarīga?

SPON cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt SPON tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, SPON sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir SPON cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Spheron Network (SPON) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā SPON cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 SPON 2026. gadā?
1 Spheron Network (SPON) cena šodien ir $0.01454. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SPON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā SPON cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Spheron Network (SPON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SPON līdz 2027. gadam.
Kāda ir SPON paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Spheron Network (SPON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir SPON paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Spheron Network (SPON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 SPON 2030. gadā?
1 Spheron Network (SPON) cena šodien ir $0.01454. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SPON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir SPON cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Spheron Network (SPON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SPON līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.