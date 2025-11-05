Illusion of Life (SPARK) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Illusion of Life cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSPARK cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Illusion of Life cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Illusion of Life cenas prognoze
$0.002576
$0.002576$0.002576
-7.73%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:30:55 (UTC+8)

Illusion of Life Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Illusion of Life varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.002576apmērā 2025. gadā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Illusion of Life varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.002704apmērā 2026. gadā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā SPARK cena ir $ 0.002840 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā SPARK cena ir $ 0.002982 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SPARK mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.003131 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SPARK mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.003287 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Illusion of Life cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.005355.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Illusion of Life cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.008723.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.002576
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002704
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002840
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002982
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003131
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003287
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003452
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003624
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.003805
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003996
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004196
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004405
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004626
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004857
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005100
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005355
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Illusion of Life cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.002576
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.002576
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.002578
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.002586
    0.41%
Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze šodien

SPARK prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.002576. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) SPARK cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.002576. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) SPARK cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.002578. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Illusion of Life (SPARK) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, SPARK prognozētā cena ir $0.002586. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Illusion of Life cenas statistika

$ 0.002576
$ 0.002576$ 0.002576

-7.72%

--
----

--
----

$ 69.19K
$ 69.19K$ 69.19K

--

Jaunākā SPARK cena ir $ 0.002576. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -7.73% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 69.19K.
Papildus tam, SPARK daudzums apgrozībā ir -- ar kopējo tirgus kapitalizāciju -- apmērā.

Kā iegādāties Illusion of Life (SPARK)

Vēlies iegādāties SPARK? Tagad vari iegādāties SPARK ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Illusion of Life un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties SPARK tagad

Illusion of Life Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Illusion of Life reāllaika cenu lapā, Illusion of Life pašreizējā cena ir 0.002576USD. Illusion of Life(SPARK) apjoms apgrozībā ir 0.00 SPARK , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $--.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.09%
    $ 0.000220
    $ 0.002895
    $ 0.002001
  • 7 dienas
    -0.33%
    $ -0.001271
    $ 0.004049
    $ 0.002001
  • 30 dienas
    -0.76%
    $ -0.008323
    $ 0.012937
    $ 0.002001
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Illusion of Life piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.000220, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.09% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Illusion of Life tika tirgota par augstāko cenu $0.004049 un zemāko cenu $0.002001. Tās cena mainījās par -0.33%. Šī pēdējā laika tendence liecina par SPARK potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Illusion of Life piedzīvoja izmaiņas -0.76% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.008323 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas SPARK cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Illusion of Life cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu SPARK cenas vēsturi

Kā darbojas Illusion of Life (SPARK )cenu prognozēšanas modulis?

Illusion of Life cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst SPARK iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Illusion of Life nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās SPARK prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Illusion of Life cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver SPARK nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē SPARK dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Illusion of Life nākotnes potenciālā.

Kāpēc SPARK cenas prognozēšana ir svarīga?

SPARK cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt SPARK tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, SPARK sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir SPARK cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Illusion of Life (SPARK) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā SPARK cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 SPARK 2026. gadā?
1 Illusion of Life (SPARK) cena šodien ir $0.002576. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SPARK pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā SPARK cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Illusion of Life (SPARK) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SPARK līdz 2027. gadam.
Kāda ir SPARK paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Illusion of Life (SPARK) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir SPARK paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Illusion of Life (SPARK) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 SPARK 2030. gadā?
1 Illusion of Life (SPARK) cena šodien ir $0.002576. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SPARK pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir SPARK cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Illusion of Life (SPARK) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SPARK līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:30:55 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.