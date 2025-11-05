SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini SharpLink Gaming cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsSBETON cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu SharpLink Gaming cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

SharpLink Gaming cenas prognoze
$11.99
-4.30%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:28:55 (UTC+8)

SharpLink Gaming Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, SharpLink Gaming varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 11.99apmērā 2025. gadā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, SharpLink Gaming varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 12.5895apmērā 2026. gadā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā SBETON cena ir $ 13.2189 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā SBETON cena ir $ 13.8799 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SBETON mērķa cena 2029. gadā ir $ 14.5739 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, SBETON mērķa cena 2030. gadā ir $ 15.3026 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā SharpLink Gaming cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 24.9263.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā SharpLink Gaming cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 40.6023.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 11.99
    0.00%
  • 2026
    $ 12.5895
    5.00%
  • 2027
    $ 13.2189
    10.25%
  • 2028
    $ 13.8799
    15.76%
  • 2029
    $ 14.5739
    21.55%
  • 2030
    $ 15.3026
    27.63%
  • 2031
    $ 16.0677
    34.01%
  • 2032
    $ 16.8711
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 17.7146
    47.75%
  • 2034
    $ 18.6004
    55.13%
  • 2035
    $ 19.5304
    62.89%
  • 2036
    $ 20.5069
    71.03%
  • 2037
    $ 21.5323
    79.59%
  • 2038
    $ 22.6089
    88.56%
  • 2039
    $ 23.7393
    97.99%
  • 2040
    $ 24.9263
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa SharpLink Gaming cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 11.99
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 11.9916
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 12.0014
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 12.0392
    0.41%
SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze šodien

SBETON prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $11.99. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) SBETON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $11.9916. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) SBETON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $12.0014. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, SBETON prognozētā cena ir $12.0392. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā SharpLink Gaming cenas statistika

$ 11.99
-4.30%

$ 193.82K
16.16K
$ 73.81K
--

Jaunākā SBETON cena ir $ 11.99. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -4.30% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 73.81K.
Papildus tam, SBETON daudzums apgrozībā ir 16.16K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 193.82K apmērā.

Kā iegādāties SharpLink Gaming (SBETON)

Vēlies iegādāties SBETON? Tagad vari iegādāties SBETON ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties SharpLink Gaming un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties SBETON tagad

SharpLink Gaming Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti SharpLink Gaming reāllaika cenu lapā, SharpLink Gaming pašreizējā cena ir 11.99USD. SharpLink Gaming(SBETON) apjoms apgrozībā ir 0.00 SBETON , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $193.82K.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.02%
    $ -0.339999
    $ 12.78
    $ 10.99
  • 7 dienas
    -0.14%
    $ -2
    $ 14.3
    $ 10.99
  • 30 dienas
    -0.35%
    $ -6.49
    $ 19.46
    $ 10.99
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās SharpLink Gaming piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.339999, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.02% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās SharpLink Gaming tika tirgota par augstāko cenu $14.3 un zemāko cenu $10.99. Tās cena mainījās par -0.14%. Šī pēdējā laika tendence liecina par SBETON potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā SharpLink Gaming piedzīvoja izmaiņas -0.35% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-6.49 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas SBETON cenas izmaiņas.

Apskati pilnu SharpLink Gaming cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu SBETON cenas vēsturi

Kā darbojas SharpLink Gaming (SBETON )cenu prognozēšanas modulis?

SharpLink Gaming cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst SBETON iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz SharpLink Gaming nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās SBETON prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt SharpLink Gaming cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver SBETON nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē SBETON dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu SharpLink Gaming nākotnes potenciālā.

Kāpēc SBETON cenas prognozēšana ir svarīga?

SBETON cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt SBETON tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, SBETON sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir SBETON cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar SharpLink Gaming (SBETON) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā SBETON cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 SBETON 2026. gadā?
1 SharpLink Gaming (SBETON) cena šodien ir $11.99. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SBETON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā SBETON cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka SharpLink Gaming (SBETON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SBETON līdz 2027. gadam.
Kāda ir SBETON paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, SharpLink Gaming (SBETON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir SBETON paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, SharpLink Gaming (SBETON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 SBETON 2030. gadā?
1 SharpLink Gaming (SBETON) cena šodien ir $11.99. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, SBETON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir SBETON cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka SharpLink Gaming (SBETON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 SBETON līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:28:55 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.