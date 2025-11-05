PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini PROJECT RESCUE cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsRESCUE cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu PROJECT RESCUE cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

PROJECT RESCUE cenas prognoze
$0.1832
$0.1832
-1.34%
USD
Faktiskais
Prognoze
PROJECT RESCUE Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, PROJECT RESCUE varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.1832apmērā 2025. gadā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, PROJECT RESCUE varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.19236apmērā 2026. gadā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā RESCUE cena ir $ 0.201978 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā RESCUE cena ir $ 0.212076 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, RESCUE mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.222680 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, RESCUE mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.233814 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā PROJECT RESCUE cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.380859.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā PROJECT RESCUE cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.620380.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.1832
    0.00%
  • 2026
    $ 0.19236
    5.00%
  • 2027
    $ 0.201978
    10.25%
  • 2028
    $ 0.212076
    15.76%
  • 2029
    $ 0.222680
    21.55%
  • 2030
    $ 0.233814
    27.63%
  • 2031
    $ 0.245505
    34.01%
  • 2032
    $ 0.257780
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.270669
    47.75%
  • 2034
    $ 0.284203
    55.13%
  • 2035
    $ 0.298413
    62.89%
  • 2036
    $ 0.313334
    71.03%
  • 2037
    $ 0.329000
    79.59%
  • 2038
    $ 0.345450
    88.56%
  • 2039
    $ 0.362723
    97.99%
  • 2040
    $ 0.380859
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa PROJECT RESCUE cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.1832
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.183225
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.183375
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.183952
    0.41%
PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze šodien

RESCUE prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.1832. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) RESCUE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.183225. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) RESCUE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.183375. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, RESCUE prognozētā cena ir $0.183952. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā PROJECT RESCUE cenas statistika

$ 0.1832
$ 0.1832$ 0.1832

-1.34%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 72.76K
$ 72.76K$ 72.76K

--

Jaunākā RESCUE cena ir $ 0.1832. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -1.34% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 72.76K.
Papildus tam, RESCUE daudzums apgrozībā ir 0.00 ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 0.00 apmērā.

Kā iegādāties PROJECT RESCUE (RESCUE)

Vēlies iegādāties RESCUE? Tagad vari iegādāties RESCUE ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties PROJECT RESCUE un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties RESCUE tagad

PROJECT RESCUE Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti PROJECT RESCUE reāllaika cenu lapā, PROJECT RESCUE pašreizējā cena ir 0.1833USD. PROJECT RESCUE(RESCUE) apjoms apgrozībā ir 0.00 RESCUE , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $0.00.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.00%
    $ 0.000299
    $ 0.1896
    $ 0.1774
  • 7 dienas
    -0.14%
    $ -0.031799
    $ 0.2185
    $ 0.1774
  • 30 dienas
    0.23%
    $ 0.034
    $ 0.2216
    $ 0.1425
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās PROJECT RESCUE piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.000299, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās PROJECT RESCUE tika tirgota par augstāko cenu $0.2185 un zemāko cenu $0.1774. Tās cena mainījās par -0.14%. Šī pēdējā laika tendence liecina par RESCUE potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā PROJECT RESCUE piedzīvoja izmaiņas 0.23% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.034 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas RESCUE cenas izmaiņas.

Apskati pilnu PROJECT RESCUE cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu RESCUE cenas vēsturi

Kā darbojas PROJECT RESCUE (RESCUE )cenu prognozēšanas modulis?

PROJECT RESCUE cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst RESCUE iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz PROJECT RESCUE nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās RESCUE prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt PROJECT RESCUE cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver RESCUE nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē RESCUE dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu PROJECT RESCUE nākotnes potenciālā.

Kāpēc RESCUE cenas prognozēšana ir svarīga?

RESCUE cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt RESCUE tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, RESCUE sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir RESCUE cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā RESCUE cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 RESCUE 2026. gadā?
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) cena šodien ir $0.1832. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, RESCUE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā RESCUE cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka PROJECT RESCUE (RESCUE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 RESCUE līdz 2027. gadam.
Kāda ir RESCUE paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, PROJECT RESCUE (RESCUE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir RESCUE paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, PROJECT RESCUE (RESCUE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 RESCUE 2030. gadā?
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) cena šodien ir $0.1832. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, RESCUE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir RESCUE cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka PROJECT RESCUE (RESCUE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 RESCUE līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.