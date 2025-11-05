Invesco QQQ (QQQON) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Invesco QQQ cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsQQQON cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Invesco QQQ cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Invesco QQQ cenas prognoze
$618.02
-1.13%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:26:23 (UTC+8)

Invesco QQQ Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Invesco QQQ varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 618.02apmērā 2025. gadā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Invesco QQQ varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 648.921apmērā 2026. gadā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā QQQON cena ir $ 681.3670 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā QQQON cena ir $ 715.4354 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, QQQON mērķa cena 2029. gadā ir $ 751.2071 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, QQQON mērķa cena 2030. gadā ir $ 788.7675 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Invesco QQQ cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1,284.8191.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Invesco QQQ cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 2,092.8350.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 618.02
    0.00%
  • 2026
    $ 648.921
    5.00%
  • 2027
    $ 681.3670
    10.25%
  • 2028
    $ 715.4354
    15.76%
  • 2029
    $ 751.2071
    21.55%
  • 2030
    $ 788.7675
    27.63%
  • 2031
    $ 828.2059
    34.01%
  • 2032
    $ 869.6162
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 913.0970
    47.75%
  • 2034
    $ 958.7518
    55.13%
  • 2035
    $ 1,006.6894
    62.89%
  • 2036
    $ 1,057.0239
    71.03%
  • 2037
    $ 1,109.8751
    79.59%
  • 2038
    $ 1,165.3688
    88.56%
  • 2039
    $ 1,223.6373
    97.99%
  • 2040
    $ 1,284.8191
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Invesco QQQ cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 618.02
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 618.1046
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 618.6126
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 620.5598
    0.41%
Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze šodien

QQQON prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $618.02. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) QQQON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $618.1046. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) QQQON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $618.6126. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Invesco QQQ (QQQON) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, QQQON prognozētā cena ir $620.5598. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Invesco QQQ cenas statistika

$ 618.02
$ 618.02$ 618.02

-1.13%

$ 18.93M
$ 18.93M$ 18.93M

30.63K
30.63K 30.63K

$ 56.87K
$ 56.87K$ 56.87K

--

Jaunākā QQQON cena ir $ 618.02. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -1.13% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.87K.
Papildus tam, QQQON daudzums apgrozībā ir 30.63K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 18.93M apmērā.

Kā iegādāties Invesco QQQ (QQQON)

Vēlies iegādāties QQQON? Tagad vari iegādāties QQQON ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Invesco QQQ un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties QQQON tagad

Invesco QQQ Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Invesco QQQ reāllaika cenu lapā, Invesco QQQ pašreizējā cena ir 618.02USD. Invesco QQQ(QQQON) apjoms apgrozībā ir 0.00 QQQON , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $18.93M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.01%
    $ -7.2300
    $ 627.8
    $ 613.27
  • 7 dienas
    -0.02%
    $ -18.2899
    $ 642.17
    $ 609
  • 30 dienas
    0.02%
    $ 12.6399
    $ 642.17
    $ 541.33
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Invesco QQQ piedzīvoja cenas izmaiņas par $-7.2300, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.01% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Invesco QQQ tika tirgota par augstāko cenu $642.17 un zemāko cenu $609. Tās cena mainījās par -0.02%. Šī pēdējā laika tendence liecina par QQQON potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Invesco QQQ piedzīvoja izmaiņas 0.02% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $12.6399 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas QQQON cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Invesco QQQ cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu QQQON cenas vēsturi

Kā darbojas Invesco QQQ (QQQON )cenu prognozēšanas modulis?

Invesco QQQ cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst QQQON iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Invesco QQQ nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās QQQON prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Invesco QQQ cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver QQQON nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē QQQON dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Invesco QQQ nākotnes potenciālā.

Kāpēc QQQON cenas prognozēšana ir svarīga?

QQQON cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt QQQON tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, QQQON sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir QQQON cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Invesco QQQ (QQQON) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā QQQON cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 QQQON 2026. gadā?
1 Invesco QQQ (QQQON) cena šodien ir $618.02. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, QQQON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā QQQON cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Invesco QQQ (QQQON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 QQQON līdz 2027. gadam.
Kāda ir QQQON paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Invesco QQQ (QQQON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir QQQON paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Invesco QQQ (QQQON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 QQQON 2030. gadā?
1 Invesco QQQ (QQQON) cena šodien ir $618.02. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, QQQON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir QQQON cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Invesco QQQ (QQQON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 QQQON līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.