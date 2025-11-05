Pipe Network (PIPE) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Pipe Network cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsPIPE cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Pipe Network cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Pipe Network cenas prognoze
$0.07095
+0.82%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pipe Network Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Pipe Network varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.07095apmērā 2025. gadā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Pipe Network varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.074497apmērā 2026. gadā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā PIPE cena ir $ 0.078222 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā PIPE cena ir $ 0.082133 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, PIPE mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.086240 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, PIPE mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.090552 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Pipe Network cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.147499.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Pipe Network cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.240261.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.07095
    0.00%
  • 2026
    $ 0.074497
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078222
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082133
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086240
    21.55%
  • 2030
    $ 0.090552
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095079
    34.01%
  • 2032
    $ 0.099833
    40.71%
  • 2033
    $ 0.104825
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110066
    55.13%
  • 2035
    $ 0.115570
    62.89%
  • 2036
    $ 0.121348
    71.03%
  • 2037
    $ 0.127416
    79.59%
  • 2038
    $ 0.133786
    88.56%
  • 2039
    $ 0.140476
    97.99%
  • 2040
    $ 0.147499
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Pipe Network cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.07095
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.070959
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.071018
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.071241
    0.41%
Pipe Network (PIPE) cenas prognoze šodien

PIPE prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.07095. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) PIPE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.070959. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) PIPE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.071018. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Pipe Network (PIPE) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, PIPE prognozētā cena ir $0.071241. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Pipe Network cenas statistika

$ 0.07095
$ 0.07095$ 0.07095

+0.82%

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

100.00M
100.00M 100.00M

$ 71.78K
$ 71.78K$ 71.78K

--

Jaunākā PIPE cena ir $ 0.07095. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas +0.82% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 71.78K.
Papildus tam, PIPE daudzums apgrozībā ir 100.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 7.10M apmērā.

Kā iegādāties Pipe Network (PIPE)

Vēlies iegādāties PIPE? Tagad vari iegādāties PIPE ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Pipe Network un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties PIPE tagad

Pipe Network Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Pipe Network reāllaika cenu lapā, Pipe Network pašreizējā cena ir 0.07095USD. Pipe Network(PIPE) apjoms apgrozībā ir 0.00 PIPE , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $7.10M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.01%
    $ 0.000920
    $ 0.07621
    $ 0.06838
  • 7 dienas
    -0.10%
    $ -0.008760
    $ 0.09306
    $ 0.06838
  • 30 dienas
    0.42%
    $ 0.020949
    $ 0.3618
    $ 0.05
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Pipe Network piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.000920, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.01% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Pipe Network tika tirgota par augstāko cenu $0.09306 un zemāko cenu $0.06838. Tās cena mainījās par -0.10%. Šī pēdējā laika tendence liecina par PIPE potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Pipe Network piedzīvoja izmaiņas 0.42% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.020949 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas PIPE cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Pipe Network cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu PIPE cenas vēsturi

Kā darbojas Pipe Network (PIPE )cenu prognozēšanas modulis?

Pipe Network cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst PIPE iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Pipe Network nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās PIPE prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Pipe Network cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver PIPE nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē PIPE dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Pipe Network nākotnes potenciālā.

Kāpēc PIPE cenas prognozēšana ir svarīga?

PIPE cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt PIPE tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, PIPE sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir PIPE cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Pipe Network (PIPE) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā PIPE cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 PIPE 2026. gadā?
1 Pipe Network (PIPE) cena šodien ir $0.07095. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, PIPE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā PIPE cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Pipe Network (PIPE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 PIPE līdz 2027. gadam.
Kāda ir PIPE paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Pipe Network (PIPE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir PIPE paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Pipe Network (PIPE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 PIPE 2030. gadā?
1 Pipe Network (PIPE) cena šodien ir $0.07095. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, PIPE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir PIPE cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Pipe Network (PIPE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 PIPE līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 17:58:35 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.