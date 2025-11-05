MORI COIN (MORI) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini MORI COIN cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMORI cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu MORI COIN cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

MORI COIN cenas prognoze
$0.02788
+1.60%
USD
Faktiskais
Prognoze
MORI COIN Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MORI COIN varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.02788apmērā 2025. gadā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MORI COIN varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.029274apmērā 2026. gadā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MORI cena ir $ 0.030737 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MORI cena ir $ 0.032274 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MORI mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.033888 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MORI mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.035582 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā MORI COIN cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.057960.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā MORI COIN cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.094411.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.02788
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029274
    5.00%
  • 2027
    $ 0.030737
    10.25%
  • 2028
    $ 0.032274
    15.76%
  • 2029
    $ 0.033888
    21.55%
  • 2030
    $ 0.035582
    27.63%
  • 2031
    $ 0.037361
    34.01%
  • 2032
    $ 0.039229
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.041191
    47.75%
  • 2034
    $ 0.043251
    55.13%
  • 2035
    $ 0.045413
    62.89%
  • 2036
    $ 0.047684
    71.03%
  • 2037
    $ 0.050068
    79.59%
  • 2038
    $ 0.052571
    88.56%
  • 2039
    $ 0.055200
    97.99%
  • 2040
    $ 0.057960
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa MORI COIN cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.02788
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.027883
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.027906
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.027994
    0.41%
MORI COIN (MORI) cenas prognoze šodien

MORI prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.02788. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MORI cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.027883. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MORI cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.027906. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

MORI COIN (MORI) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MORI prognozētā cena ir $0.027994. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā MORI COIN cenas statistika

$ 0.02788
$ 0.02788$ 0.02788

+1.60%

$ 22.31M
$ 22.31M$ 22.31M

800.01M
800.01M 800.01M

$ 413.08K
$ 413.08K$ 413.08K

--

Jaunākā MORI cena ir $ 0.02788. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas +1.60% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 413.08K.
Papildus tam, MORI daudzums apgrozībā ir 800.01M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 22.31M apmērā.

Kā iegādāties MORI COIN (MORI)

Vēlies iegādāties MORI? Tagad vari iegādāties MORI ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties MORI COIN un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties MORI tagad

MORI COIN Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti MORI COIN reāllaika cenu lapā, MORI COIN pašreizējā cena ir 0.02789USD. MORI COIN(MORI) apjoms apgrozībā ir 0.00 MORI , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $22.31M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.09%
    $ 0.0023
    $ 0.02792
    $ 0.02491
  • 7 dienas
    -0.24%
    $ -0.00885
    $ 0.0398
    $ 0.02491
  • 30 dienas
    -0.32%
    $ -0.013550
    $ 0.047
    $ 0.02447
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās MORI COIN piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.0023, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.09% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās MORI COIN tika tirgota par augstāko cenu $0.0398 un zemāko cenu $0.02491. Tās cena mainījās par -0.24%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MORI potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā MORI COIN piedzīvoja izmaiņas -0.32% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.013550 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MORI cenas izmaiņas.

Apskati pilnu MORI COIN cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu MORI cenas vēsturi

Kā darbojas MORI COIN (MORI )cenu prognozēšanas modulis?

MORI COIN cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MORI iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz MORI COIN nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MORI prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt MORI COIN cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MORI nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MORI dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu MORI COIN nākotnes potenciālā.

Kāpēc MORI cenas prognozēšana ir svarīga?

MORI cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MORI tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MORI sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MORI cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar MORI COIN (MORI) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MORI cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MORI 2026. gadā?
1 MORI COIN (MORI) cena šodien ir $0.02788. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MORI pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MORI cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka MORI COIN (MORI) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MORI līdz 2027. gadam.
Kāda ir MORI paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MORI COIN (MORI) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MORI paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MORI COIN (MORI) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MORI 2030. gadā?
1 MORI COIN (MORI) cena šodien ir $0.02788. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MORI pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MORI cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka MORI COIN (MORI) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MORI līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:19:19 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.