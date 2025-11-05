Minutes Networ (MNTX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Minutes Networ cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMNTX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Minutes Networ cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Minutes Networ cenas prognoze
$0.1061
-26.92%
USD
Faktiskais
Prognoze
Minutes Networ Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Minutes Networ varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.1061apmērā 2025. gadā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Minutes Networ varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.111405apmērā 2026. gadā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MNTX cena ir $ 0.116975 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MNTX cena ir $ 0.122824 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MNTX mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.128965 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MNTX mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.135413 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Minutes Networ cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.220574.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Minutes Networ cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.359292.

Īstermiņa Minutes Networ cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze šodien

MNTX prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.1061. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MNTX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.106114. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MNTX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.106201. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Minutes Networ (MNTX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MNTX prognozētā cena ir $0.106536. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Minutes Networ cenas statistika

$ 0.1061
-26.91%

$ 8.24M
77.67M
$ 1.27K
--

Jaunākā MNTX cena ir $ 0.1061. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -26.92% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.27K.
Papildus tam, MNTX daudzums apgrozībā ir 77.67M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 8.24M apmērā.

Kā iegādāties Minutes Networ (MNTX)

Vēlies iegādāties MNTX? Tagad vari iegādāties MNTX ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Minutes Networ un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties MNTX tagad

Minutes Networ Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Minutes Networ reāllaika cenu lapā, Minutes Networ pašreizējā cena ir 0.1061USD. Minutes Networ(MNTX) apjoms apgrozībā ir 0.00 MNTX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $8.24M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.28%
    $ -0.042800
    $ 0.1645
    $ 0.106
  • 7 dienas
    -0.45%
    $ -0.0897
    $ 0.2
    $ 0.106
  • 30 dienas
    -0.51%
    $ -0.1112
    $ 0.2499
    $ 0.106
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Minutes Networ piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.042800, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.28% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Minutes Networ tika tirgota par augstāko cenu $0.2 un zemāko cenu $0.106. Tās cena mainījās par -0.45%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MNTX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Minutes Networ piedzīvoja izmaiņas -0.51% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.1112 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MNTX cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Minutes Networ cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu MNTX cenas vēsturi

Kā darbojas Minutes Networ (MNTX )cenu prognozēšanas modulis?

Minutes Networ cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MNTX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Minutes Networ nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MNTX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Minutes Networ cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MNTX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MNTX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Minutes Networ nākotnes potenciālā.

Kāpēc MNTX cenas prognozēšana ir svarīga?

MNTX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MNTX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MNTX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MNTX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Minutes Networ (MNTX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MNTX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MNTX 2026. gadā?
1 Minutes Networ (MNTX) cena šodien ir $0.1061. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MNTX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MNTX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Minutes Networ (MNTX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MNTX līdz 2027. gadam.
Kāda ir MNTX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Minutes Networ (MNTX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MNTX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Minutes Networ (MNTX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MNTX 2030. gadā?
1 Minutes Networ (MNTX) cena šodien ir $0.1061. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MNTX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MNTX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Minutes Networ (MNTX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MNTX līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:18:46 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.