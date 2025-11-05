MultiBank Group (MBG) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini MultiBank Group cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsMBG cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu MultiBank Group cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

MultiBank Group cenas prognoze
$0.5197
-0.64%
USD
Faktiskais
Prognoze
MultiBank Group Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MultiBank Group varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.5197apmērā 2025. gadā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, MultiBank Group varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.545685apmērā 2026. gadā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā MBG cena ir $ 0.572969 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā MBG cena ir $ 0.601617 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MBG mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.631698 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, MBG mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.663283 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā MultiBank Group cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0804.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā MultiBank Group cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.7598.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.5197
    0.00%
  • 2026
    $ 0.545685
    5.00%
  • 2027
    $ 0.572969
    10.25%
  • 2028
    $ 0.601617
    15.76%
  • 2029
    $ 0.631698
    21.55%
  • 2030
    $ 0.663283
    27.63%
  • 2031
    $ 0.696447
    34.01%
  • 2032
    $ 0.731270
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.767833
    47.75%
  • 2034
    $ 0.806225
    55.13%
  • 2035
    $ 0.846536
    62.89%
  • 2036
    $ 0.888863
    71.03%
  • 2037
    $ 0.933306
    79.59%
  • 2038
    $ 0.979971
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0289
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0804
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa MultiBank Group cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.5197
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.519771
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.520198
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.521835
    0.41%
MultiBank Group (MBG) cenas prognoze šodien

MBG prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.5197. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) MBG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.519771. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) MBG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.520198. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

MultiBank Group (MBG) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, MBG prognozētā cena ir $0.521835. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā MultiBank Group cenas statistika

$ 0.5197
-0.64%

--
--
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--

Jaunākā MBG cena ir $ 0.5197. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -0.64% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 3.21M.
Papildus tam, MBG daudzums apgrozībā ir -- ar kopējo tirgus kapitalizāciju -- apmērā.

Kā iegādāties MultiBank Group (MBG)

Vēlies iegādāties MBG? Tagad vari iegādāties MBG ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties MultiBank Group un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties MBG tagad

MultiBank Group Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti MultiBank Group reāllaika cenu lapā, MultiBank Group pašreizējā cena ir 0.5195USD. MultiBank Group(MBG) apjoms apgrozībā ir 0.00 MBG , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $--.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.32%
    $ -0.248699
    $ 0.779
    $ 0.48
  • 7 dienas
    0.00%
    $ 0.002000
    $ 0.9
    $ 0.48
  • 30 dienas
    -0.52%
    $ -0.567
    $ 1.0996
    $ 0.475
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās MultiBank Group piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.248699, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.32% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās MultiBank Group tika tirgota par augstāko cenu $0.9 un zemāko cenu $0.48. Tās cena mainījās par 0.00%. Šī pēdējā laika tendence liecina par MBG potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā MultiBank Group piedzīvoja izmaiņas -0.52% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.567 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas MBG cenas izmaiņas.

Apskati pilnu MultiBank Group cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu MBG cenas vēsturi

Kā darbojas MultiBank Group (MBG )cenu prognozēšanas modulis?

MultiBank Group cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst MBG iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz MultiBank Group nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās MBG prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt MultiBank Group cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver MBG nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē MBG dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu MultiBank Group nākotnes potenciālā.

Kāpēc MBG cenas prognozēšana ir svarīga?

MBG cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt MBG tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, MBG sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir MBG cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar MultiBank Group (MBG) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā MBG cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 MBG 2026. gadā?
1 MultiBank Group (MBG) cena šodien ir $0.5197. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MBG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā MBG cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka MultiBank Group (MBG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MBG līdz 2027. gadam.
Kāda ir MBG paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MultiBank Group (MBG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir MBG paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, MultiBank Group (MBG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 MBG 2030. gadā?
1 MultiBank Group (MBG) cena šodien ir $0.5197. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, MBG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir MBG cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka MultiBank Group (MBG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 MBG līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:16:21 (UTC+8)

