Keeta (KTA) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Keeta cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsKTA cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Keeta cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Keeta cenas prognoze
$0.3043
-1.10%
USD
Faktiskais
Prognoze
Keeta Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Keeta (KTA) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Keeta varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.3043apmērā 2025. gadā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Keeta varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.319515apmērā 2026. gadā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā KTA cena ir $ 0.335490 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā KTA cena ir $ 0.352265 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, KTA mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.369878 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, KTA mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.388372 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Keeta cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.632617.

Keeta (KTA) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Keeta cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 1.0304.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.3043
    0.00%
  • 2026
    $ 0.319515
    5.00%
  • 2027
    $ 0.335490
    10.25%
  • 2028
    $ 0.352265
    15.76%
  • 2029
    $ 0.369878
    21.55%
  • 2030
    $ 0.388372
    27.63%
  • 2031
    $ 0.407791
    34.01%
  • 2032
    $ 0.428180
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.449589
    47.75%
  • 2034
    $ 0.472069
    55.13%
  • 2035
    $ 0.495672
    62.89%
  • 2036
    $ 0.520456
    71.03%
  • 2037
    $ 0.546479
    79.59%
  • 2038
    $ 0.573803
    88.56%
  • 2039
    $ 0.602493
    97.99%
  • 2040
    $ 0.632617
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Keeta cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.3043
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.304341
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.304591
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.305550
    0.41%
Keeta (KTA) cenas prognoze šodien

KTA prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.3043. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Keeta (KTA) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) KTA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.304341. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Keeta (KTA) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) KTA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.304591. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Keeta (KTA) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, KTA prognozētā cena ir $0.305550. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Keeta cenas statistika

$ 0.3043
-1.09%

$ 133.01M
437.12M
$ 212.88K
--

Jaunākā KTA cena ir $ 0.3043. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -1.10% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 212.88K.
Papildus tam, KTA daudzums apgrozībā ir 437.12M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 133.01M apmērā.

Kā iegādāties Keeta (KTA)

Vēlies iegādāties KTA? Tagad vari iegādāties KTA ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Keeta un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties KTA tagad

Keeta Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Keeta reāllaika cenu lapā, Keeta pašreizējā cena ir 0.3043USD. Keeta(KTA) apjoms apgrozībā ir 0.00 KTA , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $133.01M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.07%
    $ -0.024799
    $ 0.3334
    $ 0.2801
  • 7 dienas
    -0.32%
    $ -0.148999
    $ 0.4677
    $ 0.2801
  • 30 dienas
    -0.46%
    $ -0.265599
    $ 0.64
    $ 0.265
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Keeta piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.024799, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.07% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Keeta tika tirgota par augstāko cenu $0.4677 un zemāko cenu $0.2801. Tās cena mainījās par -0.32%. Šī pēdējā laika tendence liecina par KTA potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Keeta piedzīvoja izmaiņas -0.46% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.265599 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas KTA cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Keeta cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu KTA cenas vēsturi

Kā darbojas Keeta (KTA )cenu prognozēšanas modulis?

Keeta cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst KTA iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Keeta nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās KTA prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Keeta cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver KTA nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē KTA dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Keeta nākotnes potenciālā.

Kāpēc KTA cenas prognozēšana ir svarīga?

KTA cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt KTA tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, KTA sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir KTA cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Keeta (KTA) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā KTA cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 KTA 2026. gadā?
1 Keeta (KTA) cena šodien ir $0.3043. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, KTA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā KTA cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Keeta (KTA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 KTA līdz 2027. gadam.
Kāda ir KTA paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Keeta (KTA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir KTA paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Keeta (KTA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 KTA 2030. gadā?
1 Keeta (KTA) cena šodien ir $0.3043. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, KTA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir KTA cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Keeta (KTA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 KTA līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:13:34 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.