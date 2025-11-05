Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Hims Hers Health cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsHIMSON cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Hims Hers Health cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Hims Hers Health cenas prognoze
$43.06
$43.06
-5.85%
USD
Faktiskais
Prognoze
Hims Hers Health Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hims Hers Health varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 43.06apmērā 2025. gadā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Hims Hers Health varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 45.213apmērā 2026. gadā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā HIMSON cena ir $ 47.4736 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā HIMSON cena ir $ 49.8473 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, HIMSON mērķa cena 2029. gadā ir $ 52.3396 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, HIMSON mērķa cena 2030. gadā ir $ 54.9566 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Hims Hers Health cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 89.5186.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Hims Hers Health cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 145.8164.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 43.06
    0.00%
  • 2026
    $ 45.213
    5.00%
  • 2027
    $ 47.4736
    10.25%
  • 2028
    $ 49.8473
    15.76%
  • 2029
    $ 52.3396
    21.55%
  • 2030
    $ 54.9566
    27.63%
  • 2031
    $ 57.7045
    34.01%
  • 2032
    $ 60.5897
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 63.6192
    47.75%
  • 2034
    $ 66.8001
    55.13%
  • 2035
    $ 70.1402
    62.89%
  • 2036
    $ 73.6472
    71.03%
  • 2037
    $ 77.3295
    79.59%
  • 2038
    $ 81.1960
    88.56%
  • 2039
    $ 85.2558
    97.99%
  • 2040
    $ 89.5186
    107.89%
Īstermiņa Hims Hers Health cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 43.06
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 43.0658
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 43.1012
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 43.2369
    0.41%
Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze šodien

HIMSON prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $43.06. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) HIMSON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $43.0658. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) HIMSON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $43.1012. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, HIMSON prognozētā cena ir $43.2369. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Hims Hers Health cenas statistika

$ 43.06
$ 43.06

-5.85%

$ 258.77K
$ 258.77K$ 258.77K

6.01K
6.01K 6.01K

$ 76.42K
$ 76.42K$ 76.42K

--

Jaunākā HIMSON cena ir $ 43.06. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -5.85% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 76.42K.
Papildus tam, HIMSON daudzums apgrozībā ir 6.01K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 258.77K apmērā.

Kā iegādāties Hims Hers Health (HIMSON)

Vēlies iegādāties HIMSON? Tagad vari iegādāties HIMSON ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Hims Hers Health un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties HIMSON tagad

Hims Hers Health Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Hims Hers Health reāllaika cenu lapā, Hims Hers Health pašreizējā cena ir 43.04USD. Hims Hers Health(HIMSON) apjoms apgrozībā ir 0.00 HIMSON , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $258.77K.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.05%
    $ -2.5899
    $ 48.22
    $ 41.76
  • 7 dienas
    -0.09%
    $ -4.4699
    $ 49.79
    $ 41.76
  • 30 dienas
    -0.19%
    $ -10.61
    $ 65.15
    $ 41.76
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Hims Hers Health piedzīvoja cenas izmaiņas par $-2.5899, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.05% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Hims Hers Health tika tirgota par augstāko cenu $49.79 un zemāko cenu $41.76. Tās cena mainījās par -0.09%. Šī pēdējā laika tendence liecina par HIMSON potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Hims Hers Health piedzīvoja izmaiņas -0.19% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-10.61 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas HIMSON cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Hims Hers Health cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu HIMSON cenas vēsturi

Kā darbojas Hims Hers Health (HIMSON )cenu prognozēšanas modulis?

Hims Hers Health cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst HIMSON iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Hims Hers Health nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās HIMSON prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Hims Hers Health cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver HIMSON nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē HIMSON dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Hims Hers Health nākotnes potenciālā.

Kāpēc HIMSON cenas prognozēšana ir svarīga?

HIMSON cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt HIMSON tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, HIMSON sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir HIMSON cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Hims Hers Health (HIMSON) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā HIMSON cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 HIMSON 2026. gadā?
1 Hims Hers Health (HIMSON) cena šodien ir $43.06. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, HIMSON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā HIMSON cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Hims Hers Health (HIMSON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 HIMSON līdz 2027. gadam.
Kāda ir HIMSON paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hims Hers Health (HIMSON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir HIMSON paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Hims Hers Health (HIMSON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 HIMSON 2030. gadā?
1 Hims Hers Health (HIMSON) cena šodien ir $43.06. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, HIMSON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir HIMSON cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Hims Hers Health (HIMSON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 HIMSON līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.