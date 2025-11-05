GPTON (GPTON) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini GPTON cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsGPTON cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu GPTON cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

GPTON cenas prognoze
$0.01641
$0.01641$0.01641
-2.26%
USD
Faktiskais
Prognoze
GPTON Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, GPTON varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.01641apmērā 2025. gadā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, GPTON varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.017230apmērā 2026. gadā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā GPTON cena ir $ 0.018092 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā GPTON cena ir $ 0.018996 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GPTON mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.019946 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GPTON mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.020943 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā GPTON cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.034115.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā GPTON cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.055570.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.01641
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017230
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018092
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018996
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019946
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020943
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021990
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023090
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.024245
    47.75%
  • 2034
    $ 0.025457
    55.13%
  • 2035
    $ 0.026730
    62.89%
  • 2036
    $ 0.028066
    71.03%
  • 2037
    $ 0.029470
    79.59%
  • 2038
    $ 0.030943
    88.56%
  • 2039
    $ 0.032490
    97.99%
  • 2040
    $ 0.034115
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa GPTON cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.01641
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.016412
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.016425
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.016477
    0.41%
GPTON (GPTON) cenas prognoze šodien

GPTON prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.01641. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

GPTON (GPTON) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) GPTON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.016412. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

GPTON (GPTON) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) GPTON cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.016425. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

GPTON (GPTON) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, GPTON prognozētā cena ir $0.016477. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā GPTON cenas statistika

$ 0.01641
$ 0.01641$ 0.01641

-2.26%

$ 16.41M
$ 16.41M$ 16.41M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

$ 94.96K
$ 94.96K$ 94.96K

--

Jaunākā GPTON cena ir $ 0.01641. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -2.26% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 94.96K.
Papildus tam, GPTON daudzums apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 16.41M apmērā.

Kā iegādāties GPTON (GPTON)

Vēlies iegādāties GPTON? Tagad vari iegādāties GPTON ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties GPTON un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties GPTON tagad

GPTON Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti GPTON reāllaika cenu lapā, GPTON pašreizējā cena ir 0.01641USD. GPTON(GPTON) apjoms apgrozībā ir 0.00 GPTON , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $16.41M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.00%
    $ -0.000129
    $ 0.01717
    $ 0.01529
  • 7 dienas
    -0.17%
    $ -0.003369
    $ 0.02031
    $ 0.01529
  • 30 dienas
    -0.46%
    $ -0.014509
    $ 0.03151
    $ 0.01529
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās GPTON piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000129, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās GPTON tika tirgota par augstāko cenu $0.02031 un zemāko cenu $0.01529. Tās cena mainījās par -0.17%. Šī pēdējā laika tendence liecina par GPTON potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā GPTON piedzīvoja izmaiņas -0.46% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.014509 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas GPTON cenas izmaiņas.

Apskati pilnu GPTON cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu GPTON cenas vēsturi

Kā darbojas GPTON (GPTON )cenu prognozēšanas modulis?

GPTON cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst GPTON iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz GPTON nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās GPTON prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt GPTON cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver GPTON nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē GPTON dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu GPTON nākotnes potenciālā.

Kāpēc GPTON cenas prognozēšana ir svarīga?

GPTON cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt GPTON tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, GPTON sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir GPTON cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar GPTON (GPTON) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā GPTON cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 GPTON 2026. gadā?
1 GPTON (GPTON) cena šodien ir $0.01641. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GPTON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā GPTON cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka GPTON (GPTON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GPTON līdz 2027. gadam.
Kāda ir GPTON paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, GPTON (GPTON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir GPTON paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, GPTON (GPTON) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 GPTON 2030. gadā?
1 GPTON (GPTON) cena šodien ir $0.01641. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GPTON pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir GPTON cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka GPTON (GPTON) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GPTON līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.