Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Alphabet xStock cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsGOOGLX cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Alphabet xStock cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Alphabet xStock cenas prognoze
$275.25
$275.25$275.25
-1.19%
USD
Faktiskais
Prognoze
Alphabet xStock Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Alphabet xStock varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 275.25apmērā 2025. gadā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Alphabet xStock varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 289.0125apmērā 2026. gadā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā GOOGLX cena ir $ 303.4631 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā GOOGLX cena ir $ 318.6362 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GOOGLX mērķa cena 2029. gadā ir $ 334.5680 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, GOOGLX mērķa cena 2030. gadā ir $ 351.2965 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Alphabet xStock cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 572.2249.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Alphabet xStock cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 932.0941.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 275.25
    0.00%
  • 2026
    $ 289.0125
    5.00%
  • 2027
    $ 303.4631
    10.25%
  • 2028
    $ 318.6362
    15.76%
  • 2029
    $ 334.5680
    21.55%
  • 2030
    $ 351.2965
    27.63%
  • 2031
    $ 368.8613
    34.01%
  • 2032
    $ 387.3043
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 406.6696
    47.75%
  • 2034
    $ 427.0030
    55.13%
  • 2035
    $ 448.3532
    62.89%
  • 2036
    $ 470.7709
    71.03%
  • 2037
    $ 494.3094
    79.59%
  • 2038
    $ 519.0249
    88.56%
  • 2039
    $ 544.9761
    97.99%
  • 2040
    $ 572.2249
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Alphabet xStock cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 275.25
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 275.2877
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 275.5139
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 276.3811
    0.41%
Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze šodien

GOOGLX prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $275.25. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) GOOGLX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $275.2877. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) GOOGLX cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $275.5139. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, GOOGLX prognozētā cena ir $276.3811. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Alphabet xStock cenas statistika

$ 275.25
$ 275.25$ 275.25

-1.19%

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

22.60K
22.60K 22.60K

$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K

--

Jaunākā GOOGLX cena ir $ 275.25. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -1.19% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.09K.
Papildus tam, GOOGLX daudzums apgrozībā ir 22.60K ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 6.22M apmērā.

Kā iegādāties Alphabet xStock (GOOGLX)

Vēlies iegādāties GOOGLX? Tagad vari iegādāties GOOGLX ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Alphabet xStock un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties GOOGLX tagad

Alphabet xStock Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Alphabet xStock reāllaika cenu lapā, Alphabet xStock pašreizējā cena ir 275.25USD. Alphabet xStock(GOOGLX) apjoms apgrozībā ir 0.00 GOOGLX , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $6.22M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.01%
    $ -3.8899
    $ 279.48
    $ 273.01
  • 7 dienas
    0.03%
    $ 7.9700
    $ 297.29
    $ 266.73
  • 30 dienas
    0.11%
    $ 28.3100
    $ 297.29
    $ 224.84
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Alphabet xStock piedzīvoja cenas izmaiņas par $-3.8899, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.01% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Alphabet xStock tika tirgota par augstāko cenu $297.29 un zemāko cenu $266.73. Tās cena mainījās par 0.03%. Šī pēdējā laika tendence liecina par GOOGLX potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Alphabet xStock piedzīvoja izmaiņas 0.11% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $28.3100 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas GOOGLX cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Alphabet xStock cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu GOOGLX cenas vēsturi

Kā darbojas Alphabet xStock (GOOGLX )cenu prognozēšanas modulis?

Alphabet xStock cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst GOOGLX iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Alphabet xStock nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās GOOGLX prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Alphabet xStock cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver GOOGLX nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē GOOGLX dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Alphabet xStock nākotnes potenciālā.

Kāpēc GOOGLX cenas prognozēšana ir svarīga?

GOOGLX cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt GOOGLX tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, GOOGLX sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir GOOGLX cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Alphabet xStock (GOOGLX) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā GOOGLX cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 GOOGLX 2026. gadā?
1 Alphabet xStock (GOOGLX) cena šodien ir $275.25. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GOOGLX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā GOOGLX cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Alphabet xStock (GOOGLX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GOOGLX līdz 2027. gadam.
Kāda ir GOOGLX paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Alphabet xStock (GOOGLX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir GOOGLX paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Alphabet xStock (GOOGLX) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 GOOGLX 2030. gadā?
1 Alphabet xStock (GOOGLX) cena šodien ir $275.25. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, GOOGLX pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir GOOGLX cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Alphabet xStock (GOOGLX) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 GOOGLX līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.