EVAA Protocol (EVAA) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini EVAA Protocol cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsEVAA cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu EVAA Protocol cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

EVAA Protocol cenas prognoze
$3.545
$3.545$3.545
+0.02%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:04:44 (UTC+8)

EVAA Protocol Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, EVAA Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.545apmērā 2025. gadā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, EVAA Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 3.7222apmērā 2026. gadā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā EVAA cena ir $ 3.9083 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā EVAA cena ir $ 4.1037 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, EVAA mērķa cena 2029. gadā ir $ 4.3089 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, EVAA mērķa cena 2030. gadā ir $ 4.5244 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā EVAA Protocol cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 7.3698.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā EVAA Protocol cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 12.0046.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 3.545
    0.00%
  • 2026
    $ 3.7222
    5.00%
  • 2027
    $ 3.9083
    10.25%
  • 2028
    $ 4.1037
    15.76%
  • 2029
    $ 4.3089
    21.55%
  • 2030
    $ 4.5244
    27.63%
  • 2031
    $ 4.7506
    34.01%
  • 2032
    $ 4.9881
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 5.2375
    47.75%
  • 2034
    $ 5.4994
    55.13%
  • 2035
    $ 5.7744
    62.89%
  • 2036
    $ 6.0631
    71.03%
  • 2037
    $ 6.3663
    79.59%
  • 2038
    $ 6.6846
    88.56%
  • 2039
    $ 7.0188
    97.99%
  • 2040
    $ 7.3698
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa EVAA Protocol cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 3.545
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 3.5454
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 3.5483
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 3.5595
    0.41%
EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze šodien

EVAA prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $3.545. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) EVAA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $3.5454. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) EVAA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $3.5483. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

EVAA Protocol (EVAA) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, EVAA prognozētā cena ir $3.5595. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā EVAA Protocol cenas statistika

$ 3.545
$ 3.545$ 3.545

+0.02%

$ 23.31M
$ 23.31M$ 23.31M

6.62M
6.62M 6.62M

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--

Jaunākā EVAA cena ir $ 3.545. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas +0.02% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.79M.
Papildus tam, EVAA daudzums apgrozībā ir 6.62M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 23.31M apmērā.

Kā iegādāties EVAA Protocol (EVAA)

Vēlies iegādāties EVAA? Tagad vari iegādāties EVAA ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties EVAA Protocol un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties EVAA tagad

EVAA Protocol Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti EVAA Protocol reāllaika cenu lapā, EVAA Protocol pašreizējā cena ir 3.522USD. EVAA Protocol(EVAA) apjoms apgrozībā ir 0.00 EVAA , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $23.31M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.07%
    $ -0.268000
    $ 4.831
    $ 3.143
  • 7 dienas
    -0.62%
    $ -5.7780
    $ 12.803
    $ 2.787
  • 30 dienas
    -0.02%
    $ -0.083000
    $ 13.706
    $ 0.7
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās EVAA Protocol piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.268000, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.07% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās EVAA Protocol tika tirgota par augstāko cenu $12.803 un zemāko cenu $2.787. Tās cena mainījās par -0.62%. Šī pēdējā laika tendence liecina par EVAA potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā EVAA Protocol piedzīvoja izmaiņas -0.02% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.083000 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas EVAA cenas izmaiņas.

Apskati pilnu EVAA Protocol cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu EVAA cenas vēsturi

Kā darbojas EVAA Protocol (EVAA )cenu prognozēšanas modulis?

EVAA Protocol cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst EVAA iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz EVAA Protocol nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās EVAA prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt EVAA Protocol cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver EVAA nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē EVAA dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu EVAA Protocol nākotnes potenciālā.

Kāpēc EVAA cenas prognozēšana ir svarīga?

EVAA cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt EVAA tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, EVAA sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir EVAA cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar EVAA Protocol (EVAA) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā EVAA cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 EVAA 2026. gadā?
1 EVAA Protocol (EVAA) cena šodien ir $3.545. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, EVAA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā EVAA cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka EVAA Protocol (EVAA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 EVAA līdz 2027. gadam.
Kāda ir EVAA paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, EVAA Protocol (EVAA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir EVAA paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, EVAA Protocol (EVAA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 EVAA 2030. gadā?
1 EVAA Protocol (EVAA) cena šodien ir $3.545. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, EVAA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir EVAA cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka EVAA Protocol (EVAA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 EVAA līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:04:44 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.